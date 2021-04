Video: Miguel Bosé le pide a periodista que se quite el tapabocas

El cantante Miguel Bosé estará este domingo, 11 de abril, en el programa 'Lo de Évole', del canal español ‘La Sexta’, y los adelantos de la entrevista han dado de qué hablar. Sobre todo por la escena en la que le pide al periodista, Jordi Évole, que se quite el tapabocas.

Según el medio local ‘La Vanguardia’, Bosé, de 65 años, ha sido uno de los defensores de las protestas en contra del tapabocas y, en junio del 2020, manifestó que los gobiernos querían controlar a la población con las vacunas.



Al parecer, su postura aún no ha cambiado, pues en uno de los videos promocionales de la entrevista de este domingo, el cantante le dice a Évole: “Quítate esa máscara. ¡Pero ya! Yo no hablo con gente con mascarilla”.



Luego de este comentario, el presentador le pregunta cuántas veces se aplica gel hidroalcohólico al día y cuántas pruebas PCR se ha hecho este año. Bosé responde “ninguna” a las dos preguntas.



En otro adelanto del programa, publicado en la cuenta de Twitter de 'Lo de Évole', el periodista afirma que Lucía Bosé, quien falleció en marzo del 2020, tenía coronavirus, pero Bosé le contradice asegurando: “Mi madre no se murió de covid, y eso tiene que parar ya”.



En el mismo video, Bosé admite que hace aproximadamente cinco años no daba una entrevista para la televisión española.



Pero en esta oportunidad, el artista también habla con Évole de otros temas de interés como, por ejemplo, acerca de lo que sucede con su voz. En el video promocional afirma que “va y viene” y que han existido momentos en los que no ha tenido “nada”.



Aunque no ha revelado si tiene alguna enfermedad, desde hace unos meses sus seguidores se han mostrado preocupados, pues Bosé ha publicado videos en su cuenta de Instagram en los que es evidente que respira con dificultad y se le va la voz, según contó el diario ‘El Español’.



Este domingo no hay programa. Pero el que viene...

Miguel y Bosé.

Domingo 11 abril (21:25h), en @LaSextatv. pic.twitter.com/8yISAOtWG1 — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 4, 2021

Adicionalmente, el intérprete de canciones como ‘Amante Bandido’ y ‘Aire Soy' admite que “ha tenido años salvajes”, llenos de drogas y sexo “a lo bestia”, pero que hace siete años decidió dejar todo eso.



Por su parte, los usuarios en redes sociales están a la expectativa del programa: “espero que sea una entrevista seria y rigurosa”, “deseando ver el programa”, “todo el mundo la está esperando” escribieron algunos internautas.

