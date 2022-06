“La propina no es obligatoria aun haciendo un buen trabajo. Los meseros viven de la propina. Si usted va a un restaurante donde hay meseros y no tiene dinero para dar propina, mejor no vaya”, fueron las palabras de Joyce Ferrer, una mesera de Puerto Rico que se despachó contra los clientes que no dejan un pago para quienes les atienden.

El video fue publicado en Instagram y se viralizó rápidamente en varias redes sociales.

La joven, quien no pudo contener las lágrimas, narró una experiencia que tuvo con un grupo de clientes, a quienes priorizó y les prestó el mejor servicio que pudo y la sorprendieron negativamente cuando se dio cuenta de que no le dejaron propina.

“Lo que me molesta son los clientes, mira cómo me ponen -expresó llorando-, yo no puedo creer que me 'jodí' con una mesa. Los traté super bien”.

Según contó, una de las personas presentó una queja por algo que no le había gustado del plato, el arroz estaba frío, a lo que ella contestó brindándole un descuento. Después de mucha insistencia, ellos aceptaron.

Ella dejó de atender otras mesas por solucionar el problema de esta porque tenía la intención de que tuvieran una buena cena en el establecimiento, pero sintió que todo el esfuerzo no sirvió para nada, ya que no le agradecieron por ni medio de la propina ni por lo menos con palabras.

"La persona me pide la cuenta, se la cobró mi hermana y no puedo creer que el ticket era de 100 y no me dejaron ni un solo dólar (...) Me jodí con los demás, me olvidé de las otras mesas con tal que todo saliera bien con ellos, y ¿para qué? Para que me hicieran eso. Ellos no piensan, la gente no entiende que la comida no la hago yo, sino la gente en la cocina y sin nosotros, el mesero, nadie te sirve el plato de comida, el cocinero no te lo va a llevar", concluyó la mesera.

