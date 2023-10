Margarita Rosa muestra cambio en su rostro tras 8 meses de dejar el botox: 'Está tenaz'

Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices colombianas más destacas de la industria, sus papeles en 'Café con aroma de mujer', 'Correo de inocentes', 'La madre', entre otros, la llevaron a ser muy reconocida en la pantalla chica.



En el mes de febrero, la caleña dijo a sus seguidores que no se volverá a hacer retoques estéticos en su rostro porque quiere ver “el espectáculo de mi propio envejecimiento”.



"En este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más botox ni rellenos ni nada de eso, quiero ver, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”, dijo Margarita Rosa en su cuenta de TikTok.



Ocho meses después de que la actriz dijera esto a sus seguidores compartió un nuevo video en el que muestra con orgullo sus arrugas.



En esta misma red social, la actriz publicó: "envejeciendo a lo bestia", mientras mostraba cómo se ve su rostro sin retoques estéticos, sin filtros y habla sobre la tendencia en redes sociales.



En TikTok hay un filtro que hace ancianas a las personas y les muestra cómo se verían de ancianos, "yo usé el filtro ese y de verdad que me aterró tanto, que casi que traiciono mi consigna de que no quería perderme mi envejecimiento".



Margarita Rosa de Francisco aseguró que este filtro de TikTok la hizo ver de más edad y se asustó, "yo dije: 'hasta aquí lo aguanto', porque voy viendo los cambios, pero estas líneas de aquí son terribles, estas de aquí tampoco me gustan", continuó.



Posteriormente se tocó el cuello y dijo: "esto está tenaz". En otro video la actriz habló sobre las cirugías de rejuvenecimiento y dijo que no estaba en contra de ellas y que no se cree moralmente superior por decidir no hacerlo.

Margarita Rosa habla sobre la vejez

En una entrevista con BBC News mundo, Margarita Rosa de Francisco habló sobre la vejez y el miedo que tienen las personas de llegar a edades avanzadas.



"Yo me he preguntado cuál es el terror a la vejez y por qué los medios, tengo que hablar siempre de los medios porque son los que promocionan la juventud, por qué le tienen tanto miedo sobre todo la vejez de la mujer. Esa es la más amenazante".



De la misma manera aseguró que de joven nunca se sintió feliz y a su edad ya estaba disfrutando de la vida en plenitud: "Yo de joven nunca fui feliz, fui absolutamente miserable. Ahora me siento francamente dichosa. Bueno, dentro de lo que un ser humano puede tener, pues uno sabe que hay días buenos y malos. Pero puedo decir que casi siempre me levanto y me despierto feliz".

'Me cansé de ponerme botox y relleno'

En una reciente entrevista con la BBC, Margarita Rosa de Francisco, habló de su decisión de no 'seguir peleando con la edad' y aseguró: "Yo me siento muy liberada. Me siento feliz. Eso no quiere decir que cuando me veo al espejo y me veo más vieja, a mí me parezca chévere. Hay muchas cosas que veo de mi cara que no me gustan. Pero yo me siento ya con el derecho a tener esa cara. No tengo que pedir permiso para tener esa cara que ha producido mi vida, que ha producido mi andar, mi sentir. Entonces, me siento liberada. Esa es la palabra. Me siento aliviada de no tener el deber de ser bella, ni de ser joven, ni de ser sexy, ni apetitosa".

Además agregó: "yo empecé a tener crisis de vejez como desde los 45. Empezó a preocuparme que se me marcaban las arrugas y no tanto en el cuerpo, pero sí en la cara, y alcancé a caer en las soluciones de emergencia. Me puse botox en todas partes, me puse relleno en los labios también, porque esa es otra cosa de la vejez, que se empiezan a adelgazar los labios, como a meterse para adentro".



"Los cachetes también empiezan a descolgarse. Esa parte, por ejemplo, me parece terrible. Por el lado mío que he hecho tanto ejercicio, ya todas las bisagras se me gastaron, ya no puedo correr nada, me toca hacer pilates, otro tipo de gimnasia. He azotado mucho mi cuerpo por muchos años y digamos que solo un cuerpo joven aguanta tanto abuso y ya grande, pues no lo puedo hacer".



La caleña, también aseguró que 'ama sus canas': "Quiero tener todo mi pelo gris, aunque todavía no me dan con el tono en la peluquería, pero me gustan, las estoy recibiendo feliz".

