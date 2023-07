Recientemente, se viralizó en redes sociales, un video del presunto despido al aire de la presentadora de noticias Margarita Ortega, quien se ha destacado como periodista, presentadora y actriz.



El videoclip fue publicado en la red social TikTok, sin embargo, fue editado para dar a entender que la caleña fue “despedida del Canal RCN en vivo y fue notificada por sus compañeros”, ya que en la descripción de la publicación los internautas aseguran que “fue despedida al aire”.

En el video publicado se puede observar como al finalizar una emisión del Noticiero RCN, quienes eran sus compañeros Yamit Palacios y Jessica de la Peña, señalaron que ocurriría algo “no tan fácil de hacer”, procediendo a dedicar unas palabras a su compañera Ortega.

“En Noticias RCN hoy es un día nostálgico, después de tres años de haber hecho tránsito de su carrera actoral a la presentación de noticias, nuestra compañera Margarita Ortega le dice adiós a esa casa periodística” dijo Yamit Palacios.



Por otro lado, Jessica de la Peña agregó: “Margarita, en nombre de todos los que hemos tenido el privilegio de conocerte y trabajar contigo, queremos decirte (…) ¡Hasta pronto!, y darte las gracias por estos tres años maravillosos a tu lado”.

La presentadora se mostró un poco sorprendida a la despedida y sentidas palabras que sus compañeros tuvieron para con ella, sin embargo, recientemente la presentadora del noticiero CM& indicó que su sorpresa fue porque no esperaba este homenaje por parte de sus compañeros, ya que no la despidieron, sino que ella renunció porque se le presentó un nuevo reto profesional.

Tras la avalancha de críticas y comentarios que surgieron con el video editado y compartido en las diferentes redes sociales, la presentadora y periodista, decidió compartir la verdad tras las escenas.



“Queridos míos: para que quede claro: Hace siete años renuncié a Noticias RCN para seguir mi camino profesional en CM&. Mis compañeros al aire me dieron unas palabras de despedida que no esperaba, que me conmovieron y sorprendieron”, compartió Ortega en una publicación en su cuenta de Instagram.

También, utilizó las redes sociales del Canal Uno, para aclarar más respecto a las imágenes que se han adueñado de las redes sociales, asegurando: “esto ocurrió hace siete años, cuando renuncié a mi anterior casa periodística, Noticias RCN, que llevo y seguiré llevando en el corazón (...) Renuncié para venir a trabajar al Canal Uno con Yamit Amad y me sorprendí porque mis compañeros me dedicaron unas palabras cálidas y amorosas que no esperaba”.

“Quiero aprovechar que me abren este espacio en el Canal Uno, quiero aprovechar el espacio para decirles: no crean todo lo que dicen las redes sociales, siempre verifiquen y cuando ustedes vayan a publicar o a replicar algo, vayan con la fuente, asegúrese que sean cosas fidedignas, ustedes no saben el daño que se puede hacer al publicar algo errado, una noticia falsa”.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

