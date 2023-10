Video: Maneskin sorprendió cantando 'A Dios le Pido' en homenaje a Juanes

El pasado martes 24 de octubre, Bogotá vivió uno de los conciertos más esperados del año. Se trató del concierto del grupo italiano Måneskin, el cual hizo emocionar a los más de 14.000 asistentes al evento.



Además, los seguidores de la banda italiana quedaron estupefactos debido a la sorpresa que el cuarteto les tenía preparado.

Una vez la banda interpretó algunos de sus temas musicales, el grupo sorprendió a los asistentes al Movistar Arena, cuando su vocalista empezó a cantar la canción 'A Dios le pido' uno de los éxitos del cantante colombiano, Juanes.



Esto ocasionó que cada uno de los seguidores llegara al éxtasis al escuchar a estos cantantes coreando en español.



Asimismo, el cantante Damiano David interpretó otra de las canciones insignes de Juanes, 'La Camisa negra', y algunos de los asistentes aseguraron 'Damiano es colombiano', por la gran interpretación del tema musical.



En redes sociales, muchos asistentes al concierto comentaron: "Fue excelente. Para mí, uno de los mejores conciertos en Colombia", "Fue increíble ✨ No lo dejábamos hablar a Damiano", "no sé cómo superar lo de anoche , fue increíble", "Lo mejor que he vivido en mi vida", entre otros.



Otros usuarios comentaron que Damiano se preocupó y paró un momento el concierto cuando una persona del público se desmayó y resaltaron cuando Ethan, el baterista de la banda, salió con un traje de cumbia al escenario, al final del concierto.



Estos son algunos de los videos que compartieron internautas en la red social TikTok:

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

