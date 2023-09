En redes sociales ha circulado un video que asustado a más de un internauta, pues se ve como una madre mexicana protegió valientemente a su hijo ante un oso negro que les estaba robando su comida y estaba a solo unos centímetros de ellos.

Según el medio 'Dallas News', la mujer identificada como Silvia Macías, de Ciudad de México, había viajado al Parque Ecológico Chipinque, el cual está ubicado a las afueras de la Monterrey, para celebrar el cumpleaños 15 de su hijo Santiago, quien tiene síndrome de Down.



Al llegar al parque se sentaron a comer, sin embargo, su felicidad se vio interrumpida por un oso que se devoró todas las papas a la francesa, enchiladas, tacos y salsa que tenían.



La grabación fue realizada por su amiga Ángela Chapa y se puede ver que Macías le estaba tapando los ojos a su hijo, mientras el oso estaba a unos pocos centímetros de distancia de ellos. Además, ella estaba agachando la mirada para evitar hacer algo que el animal pudiera considerar como una amenaza.

“Lo más grave era que Santiago se fuera a asustar”, comentó Macías durante una entrevista con 'The Associated Press'.



Asimismo, agregó: “Santiago le tiene mucho miedo a los animales, a los perros, a los gatos, cualquier animal le asusta mucho. Por eso le tapé los ojos, porque yo no quería que lo viera y que fuera a gritar o hacerle salir corriendo. Entonces me preocupaba eso, que él se asustara, que gritara, o que hiciera algo que asustara al oso y que entonces el oso reaccionara".



Asimismo, recordó que ella sabía que se podían encontrar un oso en el parque, pues ellos suelen salir al anochecer o al amanecer, pero nunca se imaginó que se encontrarían uno al medio día.



“Vamos a hacer un juego donde le vamos a tapar los ojos a Santiago y vamos a ser como estatuas de marfil”, comentó. Por esa razón, el joven permaneció inmóvil, a pesar de que “el oso estaba muy cerca de nosotros, o sea, oíamos cómo gruñía, como estaba comiendo, olías al oso, o sea, estaba, de verdad muy, muy cerca”.

Ángela Chapa vive en Monterey y sabe qué hacer en el caso de encontrarse con un oso negro. En ese momento, ella vio que no se había comido un plato de enchiladas. Así que ella arrojó el plato de comida hacia otro lado después de mostrárselo al animal.



Luego, el oso fue tras la comida y Ángela aprovechó para interponerse entre Macías, Santiago y el oso, lo que les permitió retroceder despacio y en calma.



Afortunadamente, esta situación salió bien y ninguna persona resultó herida.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

