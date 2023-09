Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, es un cantante y compositor oriundo de Medellín, quien realiza música del género urbano. Actualmente, sostiene una relación con la arquitecta antioqueña Susana Gómez.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran ‘Ta Ok’, ‘Tukoh Taka’, ‘Cuatro babys’, ‘Sobrio’, ‘Borró cassette’, ‘Hawái’, ‘Amigos con derechos’, ‘Coco loco’, entre otras. Cabe recalcar que recientemente publicó su nuevo álbum titulado ‘Don Juan’, en el que incursiona en ritmos africanos, la bachata y la salsa.

En las últimas semanas, se han viralizado diversos metrajes en los que se observa que en los conciertos del artista, los fanáticos le lanzan objetos al escenario, uno de los más recientes, fue una muleta, la cual casi impacta en su cuerpo.

El incidente se repite una vez más

Durante un concierto del artista en San Antonio, Texas (Estados Unidos), el pasado 21 septiembre, mientras Maluma interpretaba su sencillo titulado ‘Mi niña’, fue interrumpido por uno de sus fanáticos, y la historia se repitió.

Uno de los asistentes lanzó una caja que aparentemente en su interior traía un celular, este objeto impactó en el pecho de Maluma. Ante esto, el antioqueño buscó con su mirada fijada en el piso lo que le habían tirado y luego dirigió su vista hacia público.

Ante la evidente confusión del artista, no reaccionó como muchos esperaban, puesto que al parecer identificó a la persona que habría realizado el hecho, la señaló y dijo: “¿Fuiste tú? No lo hagas, no hagas eso, está mal”, seguido a esto continuó con su concierto.

De acuerdo con ‘Excelsior’, algunos testigos revelaron que el origen de esto se habría dado porque Maluma anteriormente tomó el celular de otro fanático para tomarse una selfie con él, la parecer la persona que lanzó el objeto quería tener la misma interacción con el intérprete de ‘Según quién’.

Esta práctica es cada vez más recurrente en las presentaciones de diversos artistas, entre ellos Cardi B, Rosalía, Dua Lipa, entre otros. El problema de esto, es cuando logra afectar físicamente, como ocurrió con Bebe Rexha, a quien le lanzaron un celular, el cual impactó en su ojo y tuvieron que cancelar el show.

¿Qué hace a Maluma tan vendedor, pese a las críticas?

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

EL TIEMPO