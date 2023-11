'No confío en las mujeres': llevó a su cita a un concierto y ella se fue con el músico

En los últimos días, las redes sociales han sido testigos de una historia de un hombre que ha conmovido a los internautas. Por medio de su cuenta en TikTok, el influencer argentino, Matías Pascansky reveló lo que le pasó en una de sus citas más recientes.

En la grabación que se apoderó de las diferentes redes sociales en cuestión de horas, el hombre detalla que invitó a una chica con la que estaba saliendo a un concierto y que durante la presentación disfrutaron de un agradable momento, sin embargo, todo cambió cuándo la presentación finalizó y esta se fue a “pedirle una foto a uno de los músicos”.

“Gente, lo que me acaba de pasar ni en las películas pasa. No me lo puedo creer”, inició diciendo en la publicación.

“Estábamos esperando a la banda para sacarnos fotos. Son tipo grandes de 60 y pico de años. La mina se saca una foto con el guitarrista y de la nada veo que ella entra con él al hotel. Me abandonó”, contó Matías Pascansky.



Por medio de la publicación, que se volvió tendencia en las redes sociales, este continuó diciendo: “Después me manda un mensaje y me dice: ‘Me tomo un vino y voy’. Entiendo que el chabón es un rockstar y yo un chabón normal, pero no creía que estas cosas pasaran. Cada vez confío menos en las minas”



Así mismo, durante la grabación se dejó ver bastante confundido, pues indicó que se habían puesto de acuerdo para ir al concierto en plan cita y él le ofreció su casa para pasar la noche, ya que ella vivía bastante lejos del lugar del espectáculo, por lo que no sabía si esperar o irse a descansar.

Finalmente, el hombre contó que esperó por más de 15 minutos y después decidió abandonar el lugar.



La publicación tiene más de 200 mil comentarios, donde algunos internautas apoyan su decisión y otros lo cuestionan por haber dejado sola a la chica.



Hasta el momento, la mujer no se ha pronunciado para dar su versión de los hechos; sin embargo, los usuarios de redes sociales descubrieron que el guitarrista por el que la mujer abandonó la cita era de la banda de la banda alemana Blind Guardian, que estuvo en Buenos Aires el pasado 16 de noviembre.

