Recientemente, se ha vuelto viral una profesora de inglés de un colegio en Brasil por hacer videos bailando con sus estudiantes. Esta historia se trata de Cibelly Ferreira, de 29 años, ella es licenciada en Biología por La universidad Federal de Lavras, profesora y, como trabajo extra, vende contenido sensual por suscripción para adultos en OnlyFans.

“Como mujer adulta que necesitaba un ingreso extra, busqué otras formas de monetización. Mi madre, por ejemplo, lo sabe y lo acepta muy bien. Incluso toda mujer debe sentirse libre y realizada con su cuerpo”, le comentó al medio ‘Globo’.



Asimismo, aseguró que logra encontrar un equilibrio en las diferentes actividades que tiene. “Yo balanceo bien las dos cosas. Para mí es una fuente de ingresos, tengo un equipo de trabajo y aporto, eso sí, con la educación. La escuela me da un lugar seguro y estable. Sin embargo, mi contenido en las redes sociales me paga mucho más”, afirmó.



Su vocación como profesora

La pasión de Cibelly Ferreira por enseñar nació cuando vivió en Australia por unos años. Ahí aprendió inglés y consiguió dos certificados internacionales. Además, comenzó a dar asistencia en inglés a los asiáticos y también a enseñar portugués.



Sus bailes en TikTok empezaron aproximadamente hace un año a pedido de sus estudiantes y desde ese entonces ha notado que los alumnos interactúan mejor durante sus clases.



“Uno de mis alumnos me invitó a bailar con él y la clase disfrutó mucho de la interacción, después de eso los demás alumnos empezaron a preguntar también y yo aproveché la interacción e interés de los alumnos para aplicar mis clases con más calidad, porque los alumnos están más interesados y emocionados. Así que lo uso como una forma de bonificación”, afirmó.

De acuerdo a lo que se especula en redes sociales, las autoridades del colegio, en el que daba clases de inglés, decidió terminar su contrato por los videos que grababa en la red social, pues muchos de ellos se han vuelto fenómenos virales.



Sin embargo, la decisión de las autoridades educativas la ha hecho ganar mucha más popularidad. De hecho, varios usuarios de TikTok le sugirieron en convertirse en ‘influencer’ de tiempo completo o trabajar en otra escuela que no la discrimine.



Cibelly Ferreira triunfa en Only Fans

La profesora de inglés ha ganado más de 9 millones de seguidores en redes sociales. Esto hizo que le llegaran varias solicitudes con respecto a la producción y venta de contenidos para el público adulto. Además, aclaró que está dirigido a sus suscriptores y no es divulgado entre sus estudiantes.



“Ya sabía que existía este tipo de trabajo, pero nunca había profundizado en él. Después de varias solicitudes de los fanáticos, comencé a investigar al respecto y decidí que sería factible. De hecho, con este trabajo puedo brindar oportunidades laborales para varios profesionales”, dijo.



Por último, comentó: “A pesar de tener 29 años, mi apariencia es muy joven, entonces la gente todavía me ve como una niña, pero ya soy una mujer formada y bien decidida”.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

