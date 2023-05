Un aterrador hecho quedó registrado en redes sociales cuando, de pronto, un auto se quedó atascado en las vías férreas de un tren, mientras una familia de cinco personas se encontraba dentro del vehículo.

El video, publicado en Facebook por Cody Atchley, muestra cómo un tren de la empresa de transporte ferraria Unión Pacific se llevó a un carro por delante.

El impresionante momento tuvo lugar en Forney Texas, el pasado martes 9 de mayo, mientras un tren cruzaba la intersección. La familia salió del vehículo segundos antes de ser arrollada.

En el carro iba una familia conformada por cinco personas. Foto: iStock

En el metraje, inicialmente se ve a una madre y a su hija correr rápidamente para escapar, pero en una entrevista para el periódico británico 'Daily Mail', el transeúnte reveló que se trataba de una "familia de cinco personas".

Atchley reveló que la primera persona en salir del coche fue el padre, quien estaba acompañado por la madre y tres niños que creería tienen menos de 12 años.

En ese instante, el vehículo color burdeos -tonalidad vinosa producida por mezcla entre el rojo y púrpura- fue impactado de frente por el tren, provocando un golpe ensordecedor que hizo que el carro diera un giro de 180 grados antes de aterrizar a un lado de la carretera.

El transeúnte reveló que no entendía el motivo por el que la familia se había parado en la mitad de las vías, cuando lo correcto es estacionarse detrás de ellas. "El conductor se paró en las vías, mientras esperaba el semáforo rojo, en lugar de esperar detrás de las vías", detalló al medio británico.

La policía de Forney se pronunció tras el hecho: "Un vehículo fue atropellado por un tren en el centro de Forney. Aproximadamente a las 4:34 p. m. El tren está bloqueado los cruces del centro; sin embargo, el cruce 548 estaba abierto (...) Afortunadamente nadie resultó herido".

"Los brazos bajaron para que el tren pasará, sin notar que ya estaba encima de la carretera. No pudieron salir del vehículo, pero, segundos antes, finalmente logran escapar y agarran a los niños del asiento trasero", puntualizó.

Forney, Texas: Dos adultos y un niño corren para salvar sus vidas después de que su vehículo se quedara atascado en las líneas del ferrocarril momentos antes de chocar con el tren. pic.twitter.com/hu48TjC5r6 — Revista Vay (@revistavay) May 10, 2023

En redes varios internautas se pronunciaron sobre lo ocurrido: "Por más letreros que tenga la gente, no entiende que no deben estacionarse en las vías del tren", "Gracias a Dios salieron a tiempo", "Es importante respetar las señales de tránsito", "Por poco se convierte en destino final", "Con tanta tecnología y ese tren no se puede anticipar a frenar" y "De película".

