(Video) Limpiavidrios asombra a pasajeros al cobrar con datáfono: 'rebusque con estilo'

A través de las redes sociales, se viralizó un video que muestra a un hombre que limpia parabrisas en medio del semáforo mientras “cobra” con un datáfono. La particular forma de recolectar dinero por sus servicios, que en ocasiones no son solicitados por los conductores, llamó la atención de los internautas, que calificaron el hecho de irónico y hasta anecdótico.

El momento registrado en video fue publicado en Twitter por una cuenta de clips en tendencia que no dudó en compartir el contenido, con la descripción "El futuro ya está aquí", insinuando el avance y la supuesta capacidad para modernizarse de las personas que se "rebuscan" su sustento en la calle.



(Le puede interesar: Empanadas a $500: tiktoker revela lugar cerca a Ttán Plaza).



La grabación fue captada por uno de los pasajeros del vehículo, que logró percibir el instante en el que un hombre de cachucha se acerca con una especie de cepillo en esponja para limpiar el vidrio delantero del mismo.



Sin embargo, antes de tomarse la molestia de empezar a pasar la herramienta por el cristal, el sujeto estira uno de sus brazos a la ventana del copiloto que se encuentra abajo y aprovecha para introducir un datáfono como señal de cobro, mientras segundos después se dispone a pasar el limpiavidrios por la superficie del auto.



Una forma muy particular de incentivar un pago por su intención de limpiar, ya que en este tipo de "rebusque" se suelen recolectar momeadas o billetes de muy baja denominación.

Facebook Twitter Linkedin

El hombre se dirigió hasta la ventana del copiloto para cobrar antes de limpiar el vidrio del auto. Foto: Twitter: @momentoviral

Como era de esperarse, los internautas que se toparon con el clip no dudaron en comentar la irónica situación, que al parecer sucedió en una calle de Chile, además de preguntarse de dónde habrá sacado el hombre aquel dispositivo, ya que para obtenerlo se debe estar adscrito a un establecimiento comercial.



(Siga leyendo: (Video) Le ardía un ojo y se aplicó las primeras gotas que encontró en la casa: ahora es viral en TikTok).



Así mismo, afirmaron que esta manera de ofrecer el dispositivo de pago electrónico se podía prestar para hurtos y extracción de dinero de las cuentas ajenas que se atrevieran a pasar su tarjeta por el mecanismo.



"Tarjeta clonada en 3,2,1"; "Cómo pedir dinero de forma profesional y cortés"; "¿Y no tendrán problemas con hacienda los dueños de ese aparato? Me huele a clonación de tarjetas"; "La tecnología nos ha alcanzado a todos"; "Coloca su clave ahí y en 30 minutos queda sin plata en el banco"; "Más será la comisión del banco que lo ganado jajaja"; "Qué peligro, de dónde habrá sacado el datáfono";"Eso es en Chile y si pasó, pero estoy casi segura que ya no lo hacen porque no les sale a cuenta. Tienen que pagar impuesto por usarla", fueron algunos de los comentarios más destacados en Twitter.

El futuro ya está aquí. 😁pic.twitter.com/3kcP30pKru — Momentos Virales (@momentoviral) November 26, 2023

Limpiavidrios agredieron a conductores

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE

EL TIEMPO

Más noticias