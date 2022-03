La presentadora Laura Acuña, quien tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram, hizo una publicación sobre el 'susto' que pasó con su pequeño hijo estando en su vivienda.



"Lo que uno cree que no es peligroso resulta que sí", escribió en redes sociales. Este es el video que compartió Acuña.

"El susto que me acabo de pegar no es normal. Todavía estoy agitada...", se lee en la más reciente publicación de Instagram de la presentadora de televisión, quien explica que "por más tranquilos que sean" los niños, "los peligros están en cada esquina".



En el video compartido por Acuña, se puede ver a su hijo Nicolás Kling intentando subirse a un muro e intentando mirar hacia el piso de más abajo. Luego de algunos intentos fallidos, el pequeño logra su cometido, pero se baja cuando, al parecer, lo llaman.



"Lo que uno cree que no es peligroso resulta que sí. Comparto esto para que no les pase jamás", concluye Acuña. Y agrega que 'nunca había gritado tan duro' en su vida.

Laura Acuña y el empresario Rodrigo Kling tienen dos hijos: Helena, quien nació en 2016 y Nicolás, nacido en 2018.