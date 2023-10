¿Lady Gaga está embarazada? El video que desató la polémica entre sus fans

Desde hace un par de años Lady Gaga, una de las referentes más grandes del pop en inglés, hace una residencia en Las Vegas, Estados Unidos, con su show ‘Jazz y Piano’.



Recientemente, en redes sociales se hizo viral un video de una de sus presentaciones, allí comenzó a circular el rumor de un posible embarazo de la cantante de 37 años.



Durante la introducción de la canción ‘Paparazzi’, Gaga recorrió el escenario de lado a lado para llegar al piano, en el que posteriormente comenzó a tocar esta famosa canción que salió hace más de 10 años, exactamente en 2009.



Uno de los asistentes al concierto hizo un video en el que se observa a la cantante con un vestido rojo ajustado al cuerpo, el cual deja ver lo que los seguidores de Gaga aseguran es una barriga de embarazo.

En los comentarios sus seguidores comenzaron a alimentar la teoría de que Lady Gaga podría estar embarazada. Sin embargo, la cantante no se ha pronunciado al respecto.



Otro video, en el que se observa a Gaga como asistente a uno de los conciertos de Katy Perry en Las Vegas, también ha contribuido a la polémica pues se le ve usando ropa holgada.

VIDEO: Lady Gaga at the U2 show at The Sphere in Las Vegas. pic.twitter.com/EJvI4lWKRe — Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) October 8, 2023

Gaga reveló que estuvo embarazada

A la fecha la cantante no ha sido mamá. No obstante, en 2021, durante una entrevista para el documental ‘The me you can’t see’, de Apple tv, reveló que cuando tenía 19 años quedó embarazada luego de ser violada por un productor.



Según dijo en la entrevista, el productor la amenazó con terminar con su carrera musical si ella no accedía. “Me dijo 'quítate la ropa’. Y dije que no. Me fui y me dijo que iba a quemar toda mi música. Yo simplemente me quedé paralizada y yo... ni siquiera lo recuerdo”, comentó Gaga.



Durante su carrera la cantante se ha mostrado a favor del aborto, sin embargo no ha entrado en detalles de la terminación del embarazo que tuvo cuando fue más joven. Tampoco ha comentado si en su caso se trató de un aborto involuntario.



Lady Gaga en la gala de los Óscar 2023.. Foto: EFE

¿Quién es el novio de Lady Gaga?

Michael Polansky, matemático de Harvard, empresario y director ejecutivo de Parker Group, mantiene una relación con Lady Gaga desde hace tres años. En sus redes sociales compartieron fotografías de la celebración de su tercer aniversario.



Sin embargo, hace algunos meses algunos medios estadounidenses aseguraron que la pareja había terminado. Pero en el video del concierto de Katy Perry, en Las Vegas, se ve a la pareja cantando en una de las zonas VIP.

