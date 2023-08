Uno de los problemas más grandes que tiene Bogotá es la inseguridad, pues en las noticias cada vez más se escuchan historias sobre robos y atracos. Incluso, los famosos que viven en la capital son víctimas de los delincuentes.

En esta ocasión, la delincuencia afectó al cantante de música popular Joaquín Guiller, quien es conocido por sus éxitos cómo: ‘Usted no me Olvida’, ‘El Aguardiente’, ‘No Sufriré por nadie’, entre otras.



En su cuenta oficial de Instagram, el artista de música popular publicó un video en el que se ve que sus dos vehículos los desvalijaron y reveló que uno estaba nuevo y ese día lo había sacado del concesionario.



(Lea también: Los fuertes mensajes de ex de Valeria Duque, modelo que relacionaron con Rauw Alejandro).



"Increíble parce, este fue el carro que me estrene hoy aquí en Bogotá. El carro que me entregaron hoy en el concesionario. Estaba estrenando. Mira se me llevaron la llanta", empezó contando en su video.

Asimismo, contó que él tiene otro carro en la ciudad y que a ese también le quitaron una rueda.



"Este es el carro que siempre he mantenido acá en Bogotá y también mire se le llevaron la llanta. Increíble la seguridad de la capital de Colombia, la seguridad de Bogotá. Es que los dos carros a la vez, pero bueno, somos más los buenos", concluyó.



(Le puede interesar: Premios MTV Miaw: así fue la noche de extravagancia y modernidad de la décima edición



Cómo era de esperarse, este video se volvió tendencia en las redes sociales y varios de sus seguidores le dejaron mensajes en su publicación.



"¡No hermano! Que rabiaaaa. Saquemos una canción que diga 'me quede en los rines'"; "No se justifica el robo, pero amigo ahí está prohibido parquear, pague un parqueadero y se evita esos dolores de cabeza. Porque la delincuencia está alborotada"; "¡En ninguna ciudad de Colombia se puede dejar el auto en la calle y menos en Bogotá! Lo mejor siempre es pagar parqueadero", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

