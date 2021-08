‘Fueron por lana y...’: los ladrones más torpes que pecaron por ‘inocentes’

Desde que en Colombia se transmitió la memorable serie cómica de ‘Chespirito’, pareciera que muchos delincuentes buscaran imitar al ‘Chómpiras’, el ladrón que nunca completó un robo.



Esa teoría se refuerza cada año que pasa.



No hay diciembre que no llegue con una lista de videos de personas que, buscando perpetrar algún hurto, cometieron ‘inocentadas’ que terminaron provocando gracia y frustraron sus macabros planes.



Y es que, en últimas, el colmo de todo delincuente es que su crimen se vea frustrado por desatenciones propias.



Vea un recuento reciente de ladrones que, por sus robos infructuosos, quedaron inmortalizados como bufones.



Cuatro ladrones ‘estrellados’ con un vidrio blindado

Uno de los robos frustrados más icónicos sucedió hace un par de meses en Barranquilla.



Tal cual registraron en su momento las cámaras de seguridad del sector, dos hombres intentaron asaltar una compraventa buscando romper la vitrina con un mazo, la popular ‘mona’.



Sin embargo, lo que no esperaban era que el vidrio de la estantería era blindado.



Error de principiante.



Tras cerca de 21 golpes propinados en poco más de un minuto, la estructura no cedió un solo milímetro.



El temor de ser detenidos en flagrancia los llevó a huir rápidamente dejando la ‘mona’ en el suelo.



Luego de encontrarse con dos secuaces que los esperaban en una motocicleta, otro exabrupto volvió a ocurrir.



Por mucho que intentaban, las cuentas no daban: los cuatro delincuentes pretendían irse en una misma moto.



Después de intentar e intentar, el más liviano se montó en el manubrio del vehículo y lograron escapar.



Lo más seguro es que, si hubiesen tenido el mazo en su poder, la fuga no hubiese sido exitosa.

El robo frustrado que genera burla contra delincuentes en Barranquilla El robo frustrado que genera burla contra delincuentes en Barranquilla Por su inexperiencia, los delincuentes se fueron con las 'manos vacías'. Foto: Archivo

‘Tragado por una alcantarilla’

El hurto de tapas de alcantarilla tiene azotadas a varias ciudades del país. Y, aunque las autoridades han reforzado sus medidas, parece que las alcantarillas decidieron defenderse por sí mismas.



En marzo de este año, EL TIEMPO registró cómo un hombre intentó sin éxito llevarse una cubierta de una tapa de alcantarilla en Medellín.



Cuando el sujeto puso el objeto sobre sus hombros, la carga de peso fue tal que perdió el equilibrio y terminó dentro del hueco del desagüe.



El golpe lo inhabilitó para proseguir con su fechoría y terminó saliendo cojeando del lugar.



¿Justicia por ‘mano propia’?

Momento exacto en el que un ladrón de tapas de alcantarilla se cae en una de ellas El hombre fue abucheado inmediatamente por los vecinos del sector. Foto: Archivo EL TIEMPO

‘El inconsciente’

Y lo que demuestran los últimos reportes de seguridad es que Bogotá tampoco se salva de los ladrones insólitos.



A comienzos de este año, EL TIEMPO registró cómo un integrante de una banda de apartamenteros ‘cayó por su propio peso’ en la localidad de Kennedy.



En el video de lo ocurrido se evidencia cómo el hombre les pasaba a sus cómplices los objetos de valor que estaban en la residencia hurtada.



Sin embargo, cuando se disponía a pasar más elementos, la presión sobre la ventana lo llevó a caer desde al menos cuatro metros de altura.



El impacto lo dejó inconsciente y sus cómplices no tuvieron de otra que cargarlo como un ‘objeto más’.

Ladrón se dio un 'totazo' al caer de una casa que estaba hurtando Ladrón se dio un 'totazo' al caer de una casa que estaba hurtando Los hombres escaparon en un taxi. Foto: Archivo 'CityTV'

‘Atrapado por una ventana’

Cuando un delincuente se alista para cometer un crimen, su mayor enemigo es la incertidumbre ante lo que pueda pasar.



Pues bien, el año pasado, en el tradicional barrio Villa Sol, en Barranquilla, un hombre fue víctima de una falla que, contra todo pronóstico, él mismo desató.



Los reportes de prensa cuentan que el sujeto intentó ingresar por una de las ventanas exteriores de una vivienda para sacar de allí todos los implementos de valor.



Sin embargo, al tratar de entrar, su cuerpo quedó atascado en medio de los estrechos bordes de los vidrios.



El ‘pequeño error de cálculo’ lo llevó a quedar absurdamente inmovilizado.



Además de no lograr su cometido, el ladrón despertó las burlas de todos los vecinos que lo vieron fallar con ‘las manos en la masa’. O más bien: ‘con el cuerpo en la ventana’.

Ansioso por robar, el hombre quedó incrustado en la ventana. Foto: Archivo particular

Encontrados por un ‘GPS celestial’

Cuando las autoridades humanas no logran ser del todo eficientes, la ‘justicia divina’ puede que se encargue de hacer lo suyo.



Eso parece que ocurrió con unos ladrones que, el año pasado, decidieron hacer de las suyas saqueando una bodega de biblias al sur de Bogotá.



Se estima que en una noche saquearon cinco toneladas de libros sagrados que estaban avaluados en 300 millones de pesos.



El fallo, según informó ‘CityTv’, fue que los hombres se trasladaban en un vehículo robado que tenía un sistema de geolocalización activo.



De ahí que las autoridades dieran prontamente con la ubicación del vehículo, las biblias y los ‘pecadores’.



Un ‘GPS celestial’.

Recuperan cinco toneladas de biblias que habían sido robadas en Barrios Unidos Recuperan cinco toneladas de biblias que habían sido robadas en Barrios Unidos Los hombres fueron detenidos por la policía en cuestión de horas. Foto: Archivo EL TIEMPO

Interceptados por ‘Jackie Chan’

Los ladrones de autopartes en Pereira tienen, desde abril de este año, un nuevo enemigo: ‘Jackie Chan’.



Y no, no es que el reconocido personaje de artes marciales se haya trasladado a la capital de Risaralda.



Al menos no exactamente.



De lo que se trata es que un par de delincuentes, quienes habían hurtado objetos de un vehículo, fueron interceptados por un ciudadano que hizo las veces de ‘karateka’.



Los susodichos estaban dando el giro en su motocicleta para salir por la misma vía que entraron a robar cuando, de una casa aledaña, un hombre saltó de forma impactante y les asestó una patada a los criminales en movimiento.



Una ‘escena de película’.

Escenas de la última película de Jackie Chan en Pereira.



Imágenes fuertes.

Intenten esto en casa. pic.twitter.com/DBeyL91CH2 — matador (@Matador000) April 30, 2021

Bonus track: 'El patillazo'

La singular textura de la fruta fue aprovechada por la banda de criminales. Foto: iStock

La recursividad de los delincuentes no tiene límites.



En 2012, una banda de ladrones en Barranquilla logró salirse con la suya después de implementar una estrategia ‘biodegradable’.



Según registró EL TIEMPO en ese entonces, un grupo de seis hombres con uniforme de una empresa de vigilancia arremetió contra una droguería. Este robo ocurrió a las 7:05 a. m.



Tras desconectar las alarmas e inmovilizar a cinco empleados, los ladrones extrajeron el cajero de servicio público del lugar.



Para poder deslizar el cubículo hasta su carro, los hombres desplegaron una ‘cama’ hecha con cáscaras de patilla.



Ese uso de los restos de fruta permitió que los 59 millones de pesos que contenía el cajero terminaran en su poder.



Aunque su robo fue un éxito, su particular proceder ha despertado todo tipo de reacciones en los ciudadanos de la costa caribe.



‘El patillazo’ es como lo recuerdan la mayoría de barranquilleros.

