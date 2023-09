Por medio de la red social TikTok se hizo viral la historia de una mujer que confesó cómo se dio cuenta de que su pareja le era infiel luego de que este fuera atracado por un ladrón en la calle.



Según el relato de Andrea, su cuñada la llamó a contarle que habían atracado a su pareja y que le habían quitado su celular y billetera. Por curiosidad, la mujer escribió al WhatsApp de su pareja y recibió una respuesta inesperada.



Luego de escribir en el chat para conocer si realmente le habían robado el celular a su pareja, el asaltante decidió responder y tuvieron una conversación que cambió el rumbo de las cosas.



Este hombre no solo le confirmó que su novio había sido asaltado, sino que también le proporcionó pruebas de que él le era infiel.



Inicialmente este hombre le escribe: "Hay pruebas que te interesan", y ella dice que le mande capturas, que le hace una transferencia. Fotos comprometedoras y capturas de pantalla de chats con otras mujeres e incluso, envío de dinero que su novio había hecho a otras mujeres, confirmaron sus sospechas de infidelidad.



"Cuando asaltan al papá de tu bebé, te liga el asaltante y ademas te das cuenta que embarazo a otra, estando tu tambien embarazada", se lee en la descripción del video.



La historia se hizo rápidamente viral en las redes sociales, pues el asaltante no contento con informarle sobre la infidelidad, comenzó a preguntarle cosas personales como su edad e invitarla a salir.



"A mi novio también le robaron el cel y me mandaron capturas de que sí me engañaba". "más asaltantes de esos, por favor", "fiel creyente de que cuando te tienes que enterar de que te son infiel el universo acomoda todo para que te enteres".

