Un ladrón terminó con fracturas en su nariz, brazo y muñeca luego de que una víctima lo persiguió, golpeó y posteriormente arrojó dentro de un cesto de basura en el municipio de José C. Paz en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con ‘El Clarín’, el blanco del delincuente había dejado su bicicleta encadenada en un lugar de la vereda, mientras ingresaba a cortarse el pelo en una peluquería bonaerense.

Una vez dentro del establecimiento, se percató de que ‘Monedita’, un joven de 19 años conocido en el sector por su comportamiento delincuencial, pasó al menos dos veces cerca del lugar. Unas horas después, el sujeto notó que habían hurtado su bicicleta.



Enfurecido por el robo, la víctima recorrió la zona buscando al presunto ladrón. Cuando lo encontró, le propinó una brutal golpiza durante alrededor de nueve cuadras, informaron los testigos de la escena.

En los videos que circulan en redes sociales, se logra observar que la secuencia concluyó cuando el delincuente fue arrojado dentro de una cesta de basura en plena vía pública. Aún allí dentro, el dueño de la bicicleta le dio múltiples puñetazos al supuesto ladrón.

ATRAPARON AL LADRÓN Y LO TIRARON A LA BASURA. Hartos de los robos y la inseguridad reinante, los vecinos de José C Paz atraparon a un ladrón que venía de robar y lo tiraron a la basura, literal. El delincuente finalmente salió solo del canasto y escapó del lugar. pic.twitter.com/bSd0MawUAY — Paz Morel Quirno (@PazMorelQuirno) May 23, 2023

‘La Nación’ señala que el joven sufrió fracturas en su nariz, brazo y en una muñeca a raíz de los golpes que recibió durante el camino y también en la caneca de residuos ubicada frente a una carnicería.



El dueño del negocio de carnes dio su versión a ‘El Trece’ de cómo sucedieron los acontecimientos: “Se conocían porque vive a dos cuadras de su casa. Son conocidos. Él lo vio pasar dos veces, la segunda con su bicicleta. Le pegó durante nueve cuadras. Lo alzó de una manera que parecía que lo iba a estampar contra el piso, pero lo metió dentro del canasto”.



El testigo contó que, tras el robo y la represalia por parte de la víctima, la Policía no había llegado al lugar de los hechos. En su lugar, ‘Monedita’ salió del cesto de basura por sus propios medios y se marchó del sitio sin rendir cuentas ante la justicia.

El violento ataque al individuo se habría dado luego de que el joven mintiera y negara tener la bicicleta. Aunque solamente él fue capturado por la víctima, se dice que en el hurto participaron dos personas más, cuyas identidades no fueron reveladas.

Habla la madre de ‘Monedita’



Después de que el caso de su hijo llegó a oídos de los medios, la madre del delincuente salió en su defensa y rechazó el comportamiento del dueño de la bicicleta. Según contó a ‘El Trece’, el joven se encuentra “perdido en las drogas”.

“No estoy conforme con lo que hizo, pero tampoco estoy conforme con lo que hizo el pibe de venir, pegarle y tirarlo a la basura. Encima le terminaron robando todo. Hubieran llamado a un patrullero y lo entregaban a la policía”, relató Alejandra Poblete al medio citado anteriormente.



La mujer detalló que es madre soltera de nueve hijos, aunque solo tres viven con ella. Cuando sale a trabajar, tiene que dejar a una de sus hijas con discapacidad a cargo de ‘Monedita’ y su hermano, un adolescente de 15 años.



“Lo que necesito es una ayuda, una rehabilitación, pero él no quiere. Está enfermo. La justicia no me escucha. Pedí internarlo, pero me dicen que como es mayor tiene que internarse por su cuenta”, añadió Poblete ante las cámaras.



El relato de la progenitora de ‘Monedita’ apunta a que él no robó la bicicleta, sino que la recibió de sus cómplices para venderla. Pese a que ella ya le ha advertido en ocasiones anteriores que no se involucre en estos actos de delincuencia, el joven, al parecer, no la escucha. Ahora lo único que pide es ayuda por parte de las autoridades para poder lidiar con la adicción de su hijo.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO