Video: la reacción de Shakira tras recibir multa por caso de fraude fiscal en España

Mediante un acuerdo pactado en la mañana de este lunes 20 de noviembre, Shakira y el departamento de Hacienda de España concluyeron el caso que se seguía en contra de la colombiana por presunto fraude fiscal.



La barranquillera se presentó ante las autoridades españolas ante la posible condena de ocho años y dos meses de prisión por presuntamente haber defraudado a ese país en 14,5 millones de euros.



Durante la audiencia, la cual tuvo lugar en Barcelona, la artista colombiana recibió una pena de tres años de prisión y tendrá que pagar una multa de siete millones de euros. Sin embargo, la barranquillera no tendrá que ir a la cárcel.



La artista reconoció ante dicho tribunal que durante el periodo comprendido entre 2012 y 2014 fue residente fiscal en España y estaba obligada a cumplir con sus obligaciones tributarias en este país.



Así mismo, Shakira reconoció ante un juez en España que tenía conocimiento de los hechos por los que se estaba haciendo la imputación.

🇪🇸 | URGENTE: La cantante Shakira acuerda pagar una multa de 7 millones de euros y admite haber realizado fraude fiscal para evitar ir a prisión en una audiencia que ha durado 23 minutos.pic.twitter.com/u8yfAGeT4d — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 20, 2023

'Mis hijos me lo han pedido'; Shakira en declaraciones tras millonaria multa

Shakira se sienta en el banquillo, acusada de defraudar 14,5 millones a Hacienda Foto: EFE

La barranquillera explicó en un comunicado por qué aceptó la multa y la pena impuesta por la Hacienda Española.



Según la artista, "me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante".



Tras la audiencia en Barcelona por presuntamente incumplir obligaciones tributarias en España, la colombiana también dijo que “mis hijos me lo han pedido. Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone".



Por otro lado, Shakira lanzó un duro mensaje al sistema español tras la investigación que se adelantó en su contra:



“Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos. Y por mi parte seguiré siendo una aliada para que esto ocurra. Hay mucha gente que no dispone de recursos para pagar una buena defensa o incluso llegar a un pacto y han visto sus vidas desgastarse frente a sus ojos por discrepancias con Hacienda que podrían haberse resuelto en un ámbito fuera del penal”.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE

