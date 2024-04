Video: la razón de la inesperada expulsión de Nanis Ochoa de 'La Casa De Los Famosos'

Nanis Ochoa se ha vuelto tendencia en el país, pues es la primera expulsada del reality 'La Casa de los Famosos Colombia'. Sin embargo, su caso ha causado gran revuelo, pues la presentadora solo llevaba 24 horas dentro de la casa.

La actriz ingresó al reality el 5 de abril, después de pasar unos días en el loft con otros famosos que también aspiran ingresar a la casa. Ella fue la tercera seleccionada por el público, después de Camilo Pulgarín y Miguel Bueno.

Sin embargo, el sueño de Nanis de ganar el premio de 400 millones terminó rápidamente, pues después de 24 horas fue expulsada inmediatamente por romper una de las reglas de la casa.

Nanis Ochoa fue expulsada de La casa de los famosos Colombia por dar informacion de el exterior 😱#LaCasaDeLosFamososCol #LCDLFCOL pic.twitter.com/MP2hpa4lto — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 7, 2024

Los televidentes pudieron evidenciar que mientras estaban en la fiesta árabe Ochoa le reveló a sus compañeros información del exterior, algo que está rotundamente prohibido para los nuevos participantes.

Primero Ochoa reveló que quedó enganchada con el programa desde que inició el controversial amorío entre Miguel Melfi y Nataly Umaña, pues la actriz llevaba 12 años de matrimonio con el actor Alejandro Estrada.

"Eso fue épico, desde ahí me pequé durísimo. No me despego", comentó la presentadora.

Momentos donde le da informacion de el exterior a los habitantes #LaCasaDeLosFamososCol#LCDLFCOL pic.twitter.com/3xoilzpC8w — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 7, 2024

Después, interrumpió una pelea entre la Segura y Omar Murillo, y les comentó que desde afuera ella ha visto sus peleas y se da cuenta de que estas siempre empiezan por la misma razón.

"De pronto ustedes ya llevan mucho tiempo acá y con muchas cosas del pasado, pero es una conversación que yo siento y veía desde afuera como que todo se centra otra vez acá. O sea, no, estamos haciendo un juego, si no se puede como avanzar de pronto, entonces no hagamos nada", dijo.

Por estos comentarios el jefe tomó la decisión de que Nanis saliera de la casa inmediatamente, incluso, no pudo coger sus cosas, sino que sus compañeros después se las guardaran y enviaran.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

