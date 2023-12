(Video) La liendra presume que gasta 217 millones mensuales: ¿en qué?

La Liendra es uno de los creadores de contenido que más genera críticas y opiniones con respecto a sus publicaciones. En varias ocasiones este ha demostrado que no le teme a estar en boca de la opinión pública.



Así lo confirmó recientemente a través de sus redes sociales, donde reveló cuánto dinero se puede gastar a final de mes. Una suma que no dudó en decirle a sus seguidores y que supera los 200 millones de pesos.

Por medio de sus historias de Instagram, este anunció que se gastaba la cuantiosa suma a fin de mes, debido a sus compromisos empresariales, afirmando que no tiene miedo de tener un emprendimiento en el país.



(Le puede interesar: La Liendra desata polémica por el regalo que le hizo a Luis Díaz).



“Buenos días, les saluda un ser humano que el día de ayer se gastó 217 millones de pesos. Sí, y qué, puedo, quiero y no me da miedo tener una empresa en Colombia", empezó diciendo el hombre oriundo de La Tebaida.



Al parecer, el hombre es dueño de una compañía encargada de marketing, producción y creación de contenido que le genera ingresos adicionales a su trabajo en las redes sociales.



Lali S.A. como se distingue la empresa del mismo con sede en Medellín, promete publicidad y difusión de marca a través de las distintas plataformas digitales.

En el clip aseguró que esta millonada, que se puede gastar en un solo día, hace parte de las obligaciones que tiene que asumir con su emprendimiento, tanto a nivel tributario como con sus colaboradores.



(Siga leyendo: Nacho Lee reacciona a uso de sus cartillas en pelea entre la Liendra y Nicolás Arrieta).



"Esa plata no me la gasté en una propiedad, ni en unos tenis, ni en un carro, sino que eso es lo que normalmente tengo que pagar como un empresario. Así que hoy quiero desmenuzar esa cantidad y quiero compartir con ustedes en qué y por qué tengo que pagar tanta plata. Ni siquiera sé si pueda hacer esto, si los contadores o los abogados me van a regañar, pero prepárense, chismecito empresarial", afirmó la Liendra.



Luego de sus declaraciones, el influencer adjuntó una imagen donde detallaba el pago por cada requerimiento económico que debía cumplir, entre los que se destacaba la nómina de los empleados del mes con 40 millones de pesos, y el IVA por bimestre que debía pagar por un valor de 56 millones de pesos, entre otros gastos.



"Pagar esos 56 millones de pesos en IVA y pagar esos 25 millones en retención a la fuente no me duele tanto porque al final eso se va para el país. ¿Qué hacen con esa plata? Yo no sé, pero yo como empresario en Colombia estoy cumpliendo con mi parte que es generar empleo y pagar mis impuestos”, finalizó el influencer.

La vez que La Liendra' fue retenido en aeropuerto de Dubái

Más noticias