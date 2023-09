Aparte de su talento musical, Sebastián Yatra es bastante conocido por su buen sentido del humor.



El cantante colombiano tiene más de 29 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y es habitual que suba videos de tipo humorístico, con el fin de divertir a sus más fieles fanáticos. Allí ha demostrado tener la capacidad de reírse de sí mismo y de compartir sus emociones con sinceridad.



Lo más reciente, fue un curioso momento que vivió Sebastián Yatra con una fanática. Una mujer se encuentra detrás de una barra y al verlo enloquece y le pide una foto.

(Le puede servir: Un youtuber que se coló en la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York).

Pues la sorpresa fue realmente divertida porque esta fanática lo nombró con plena seguridad de lo que estaba diciendo: ‘Manuel Turizo’, aseguró, causando la risa inmediata de Yatra y sus acompañantes. Durante el hecho, el que grababa el video le preguntó cómo se llamaba el artista.



En vez de molestarse, Yatra bromea con el asunto, tanto que dice en tono de chiste ‘Yo me llamo Manuel Turizo’ y se toma la fotografía. Manuel Turizo comentó con unos emoticones de risas al ver la jocosa situación.



Este video tiene más de 189 mil me gusta y más de seis mil comentarios, en el que destacaron la humildad del cantante y el respeto que tuvo con quien lo confundió, accediendo a tomarse la foto de buena manera y sin hacerle caer en cuenta que no era Manuel Turizo.

(Le puede ayudar: Karol G y Shakira, en la alfombra rosada de los VMA's 2023: así fueron sus vestidos).

“Lo más lindo de ver es que a pesar de la equivocación que ella cometió, y lo sabías, no la hiciste sentir incómoda o con vergüenza. Lo dejaste pasar como si nada. Te felicito una vez más, nos demuestras a todos tus seguidores lo humilde que eres”, “Qué lindo estos artistas que se comportan bien con sus fans, que son los que les dan la fama”, “Te amo porque eres un humilde. Otro se hubiera ofendido”, y miles de comentarios que destacan la buena educación que manejó con la persona que lo confundió.

(Le puede interesar: '¡Azúcar!': sale a la venta la muñeca Barbie con la figura de Celia Cruz).

Yatra, la voz de 'Migo' en la película 'Pie Pequeño'

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

San Agustín, el amante de los placeres que cambió su vida al cristianismo

Hazara: la minoría chiíta que es objeto de violentos ataques en Afganistán

Victoria’s Secret: revelaciones del documental que expone el lado oscuro de la marca