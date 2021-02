Video: la descarada ‘autopedrada’ de un futbolista se vuelve viral

En Guatemala, el pasado domingo 22 de febrero se llevó a cabo un encuentro de la quinta fecha del grupo 3 del Torneo Clausura de la Liga de Tercera División de ese país. En el encuentro se enfrentaban los equipos Deportivo San Lorenzo Jogofoot y Batanecos FC.



Durante el partido, que se dio en el estadio Maraba, sede del Deportivo San Lorenzo, sucedió una insólita situación protagonizada por el volante de contención de Batanecos, Rosbin Ramos, de 18 años. El hecho quedó registrado en video.



Febrero del 2021 y ya tenemos un premio asegurado: ¡EL ACTOR DEL AÑO! En el partido entre San Lorenzo (ganó 3-1) y Batanecos, por la Tercera División de Guatemala, Rosbin Ramos quiso engañar al árbitro de la siguiente manera... pic.twitter.com/53qBG9lpZD — SportsCenter (@SC_ESPN) February 23, 2021

En las imágenes se aprecia cómo en la segunda mitad del encuentro, Ramos, toma un objeto del suelo de la cancha que lanzan desde la tribuna rival y finge que lo golpea.



Según informó el medio deportivo ‘Espn’, el joven ha recibido todo tipo de comentarios negativos, que lo afectaron mentalmente.



Según el citado medio el volante aseguró que “nos estaban tirando monedas, latas y cáscaras de naranja. Ya le habían pegado a un compañero y a mí me pegaron con una moneda”.



Se lo dijo al árbitro del partido, pero según su versión, el hombre le respondió que “jugara, que no había nada”. Además, afirmó que fingió el impacto porque “la verdad tenía miedo de que nos golpearan”.



El futbolista de Batanecos, Rosbin Ramos, que se hizo viral por fingir una supuesta agresión desde la grada, concedió una entrevista a ESPN: "Me disculpo con todos, quiero salir adelante. ESTOY ARREPENTIDO". @MarcaSportsGT pic.twitter.com/1C8MSA8uHy — Sherly Pérez (@SherlyPerez93) February 24, 2021

Las palabras de Ramos fueron corroboradas por la presidenta del equipo, Carolina Cancinos. La mujer aseguró que “la directiva y el cuerpo técnico jamás le dio la instrucción al jugador de que hiciera lo que hizo. Vimos cómo se lanzaban monedas, latas de bebidas y naranjas partidas a la mitad. En repetidas ocasiones vi a mis jugadores pasarles a los árbitros los objetos que les tiraban”.



Además sostuvo que al hablar con Ramos sobre lo que hizo, este argumentó que “ya habíamos hecho de todo para que los árbitros se dieran cuenta de todo lo que nos estaban lanzando (...) Yo pensé que tal vez haciendo eso se fijaban”.



Después de que el video se viralizó en redes, el joven fue atacado por internautas que se burlaban y a la vez reprochaban su acción. ‘Espn’ aseguró que enfrentó un episodio de depresión debido a ello.



“Desde el domingo que llegué a mi casa, mi mamá me ofrecía comida, me encerré en mi cuarto y no quería saber nada. Incluso hasta quería hacer cosas que no debo”, contó el joven.



La presidenta del equipo afirmó que Ramos había intentado quitarse la vida, debido a que vio “sus sueños truncados cuando se enteró de que el gerente de la liga dijo que lo iban a suspender de por vida”, aseguró Cancios.



Como afirma ‘Espn’, el joven recibió apoyo de sus compañeros de equipo, el cuerpo técnico y la junta directiva. También pidió disculpas por sus actos: “quiero hacerles saber a todos que esto me quedó de experiencia, estoy arrepentido de hacerlo y quiero salir adelante con el fútbol”.



En cuanto a la situación del jugador, el medio deportivo afirmó que el Órgano Disciplinario de la Liga tendrá que estudiar el caso y emitir una resolución final.



