Video: Karol G interpretó rancheras de José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández

Karol G sorprendió a sus seguidores con la interpretación de una de las canciones más representativas de la ranchera. En su paso por México, en el marco de la gira 'Mañana será bonito', la paisa cambió de género por un momento y se atrevió a corear 'El Rey', popularizada por Vicente Fernández.

El momento, que quedó registrado en video, se viralizó rápidamente en las redes sociales, demostrando que la paisa tiene gran versatilidad en el canto, así se trate de sonidos y canciones a los que no esté acostumbrada como la canción compuesta por el legendario José Alfredo Jiménez.



Además de su particular letra, el tema también tiene una exigencia vocal que pide ciertas notas largas y altas, condición que 'La Bichota' cumplió a cabalidad, aprovechando la invitación de un grupo de mariachis mexicano en su visita al poblado de Tequila en el estado de Jalisco.



El clip muestra al paisa cantar con sentimiento: “Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar”, mientras la agrupación la acompaña con los instrumentos y el con el sentido coro.



Usando el sombrero del charro mexicano, una falda en jean y unas botas largas de tacón rosa, al estilo de 'Mía Colussi', la autora de 'Gatubela' se emocionó con el micrófono y cantó con gran sentimiento el tema publicado en 1974.



Pero eso no fue todo, pues también deleitó a los presentes con las '200 copas', una de sus canciones más reconocidas y de la que se podría decir, tiene algunas similitudes con el género de la ranchera.



La antioqueña aprovechó los violines, el guitarron y las trompetas para hacer una versión mexicana del éxito que habla de una amiga que le pide a otra que deje a ese "hombre que la hace sufrir, mientras se beben 200 copas de licor para olvidar aquella pena".



Como era de esperarse, las publicaciones suscitaron los comentarios de algunos seguidores en internautas, afirmando el gran afecto que sienten por Karol G y halagando su gran talento como artista.



"¿Existe algo que Karol G no haga bien?"; "Karol G mariachi"; "La Bichota mexicana si existe. Te amo"; "Una chulada escucharla con mariachi y unos tequilas pa' quitarnos la tusa"; "Tiene una afinidad hermosa, quizás es su fuerte en la música, ni muy alta, ni muy baja. Es suave"; "Los mexicanos te amamos a ti y a todos los hermanos colombianos, Karol", fueron algunas de las opiniones más destacadas en su perfil de TikTok.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

