Los parques de diversiones suelen ser lugares donde la emoción y la adrenalina se combinan para brindar experiencias inolvidables. Sin embargo, en una desagradable situación, un joven vivió una experiencia que seguramente no olvidará pronto: mientras disfrutaba de una atracción, le cayó vómito desde lo alto.

Un video publicado en TikTok ha despertado la atención y provocando diferentes reacciones de miles de usuarios alrededor del mundo.



En el clip, el joven venezolano llamado Darwin Pineda, muestra la experiencia desagradable que vivió en un parque de atracciones ubicado en Venezuela. En su cuenta, el tiktoker comparte regularmente momentos de su vida cotidiana con sus seguidores.

En el video que dura apenas 18 segundos, el chico está grabando con su teléfono mientras disfruta de un paseo en una atracción mecánica junto a un amigo. Al principio, ambos están emocionados y felices. Sin embargo, repentinamente, algo líquido les cae en la cara, lo cual provoca que reaccionen con disgusto y enojo.

Parece ser que durante el trayecto de la atracción, alguien vomitó y debido al movimiento del juego, el líquido acabó alcanzando el rostro de dos jóvenes.

Dicho incidente provocó una fuerte reacción por parte de muchos usuarios en la plataforma, quienes compartieron sus opiniones en la sección de comentarios.

"Quiero ver el vídeo, pero mi emetofobia no me lo permite", "Jajaj. Me pasa a mi y se arma la guerra de vómito", "Eso es lo que verdaderamente me da miedo de los juegos mecánicos", "Juro que he tenido ese miedo desde siempre", "Hasta me aguanté la respiración y me tapé la boca", "Me muero, te lo juro", "El verdadero 'se le borro la sonrisa'", fueron algunos de los comentarios expresados por los internautas.

Hasta el momento, el video ya ha acumulado más de nueve millones de reproducciones, más de 686 mil 'me gusta' y 11 mil comentarios.

¿Cómo crear un video viral en TikTok?



