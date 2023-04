En Twitter se ha vuelto viral el video de un joven paisa que mientras estaba trabajando en la oficina, a altas horas de la noche, presencia una supuesta actividad paranormal. El clip sorprendió a varios internautas, quienes también se han asustado con las imágenes.

David Pineda, un profesional en el área de la ciencia y tecnología, fue quien compartió esta grabación. En su publicación aseguró que ver el video le da escalofríos, pues no le encuentra sentido a lo que pudo ocurrir en ese momento.



“Los que me conocen saben que no creo ni en lo que me como, pero me pegaron el susto de mi vida”, aseguró.



En las imágenes se puede ver que el joven estaba sentado en su oficina trabajando, cuando de repente se cae una taza que estaba encima del escritorio. Además, se evidencia que el joven queda desconcertado por un momento y luego trae una escoba y un recogedor para recoger el pocillo roto.

Asimismo, se puede ver que cuando está recogiendo la taza del piso, corre una de las sillas para poder limpiar mejor. Pero, esta se mueve sola a su posición original, algo que termina por asustar aún más al joven.



En otro comentario, indicó que esto ocurrió en la sede principal de Cipsela, en el barrio Prado Centro de Medellín. Esta es una casa que tiene casi un siglo de antigüedad y aseguró que antes le habían contado historias paranormales del lugar, pero no creía en ellas.



Hasta el momento, este video ha acumulado más de 31,3 mil reproducciones y cientos de comentarios de los internautas, los cuales han afirmado que hubieran salido corriendo con esa situación.



Ya no quiero volver a trabajar solo hasta tan tarde. Miren bien el video completo: me tiran la taza de café y me mueven la silla. Intenté encontrar una explicación lógica, pero después de ver el video me volvió a dar escalofríos. 😱 pic.twitter.com/QGsGulkX3Y — David Pineda (@DavidPinedaVa) April 17, 2023

“¡Con ese susto hermano yo creo que si hay que empezar a creer en algo!”, “Una vela, agua bendita y una oración”, “Acumulación de una energía en esta zona”, “Pues trabajando solo obvio no está jajaja”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

