Joven se rapa la cabeza para solidarizarse con su hermana con cáncer

Hace unas semanas, Gaby, una joven de Carolina del Norte (Estados Unidos), fue diagnosticada con cáncer. Desde que recibió la noticia ha tenido que enfrentarse a varios cambios en su vida, entre ellos la pérdida de su cabello.



Para muchos pacientes asumir esta situación no es sencillo y ese es el caso de la protagonista de esta historia. Por tal motivo, su hermana mayor, Camila, decidió raparse la cabeza y afeitarse las cejas para demostrarle su apoyo y convencerla que el no tener pelo no le ha quitado nada de su belleza.

A través de su perfil de Instagram, la joven subió un video en el que se le puede ver en compañía de su hermana menor. “Me rapé por mi hermana y ella está aquí porque piensa que es fea. Déjame demostrarte que no es así”, cuenta Camila, mirando a la cámara para posteriormente afeitarse una ceja con una cuchilla.

Tras ver lo que hace su hermana, Gaby rompe en llanto y de inmediato la abraza.



“¡No importa, Gaby! ¿A quién le importan? A mí no me importan. Las cejas no son lo que te hace ser bonita, no lo son", señala la joven, en medio del llanto. "¡Te quiero! Estás preciosa, boo boo" agregó su hermana mayor.



Junto a las imágenes que han logrado conmover a los espectadores, Camila le dedicó un mensaje de aliento a su pequeña hermana.



“Te amo con cada hueso de mi cuerpo. Peleas y lo haces muy bien. Prometo pasar contigo cada batalla que pases, pues eso es lo que las hermanas hacen”, son las palabras que acompañan la publicación, que ya acumula más de tres millones de reproducciones.

El video, que se ha viralizado en redes sociales, ha generado una respuesta positiva por parte de varios usuarios que han compartido mensajes para Gaby.

Entre ellos ha habido hasta celebridades, como el actor Michael B. Jordan, la cantante Rihanna, el basquetbolista Jimmy Alapag y el comediante Reese Waters, quienes han manifestado su apoyo a la pequeña. Además, la cantante Janet Jackson posteó la publicación en su perfil.



