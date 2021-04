Dramática confesión: joven tendría covid y la obligan a ir al trabajo

Hace pocas horas se hizo viral en TikTok el video de una joven bogotana que expresó su indignación porque debe ir a trabajar aunque está esperando los resultados de la prueba para saber si tiene covid-19.



En el clip, que tiene más de 200 mil ‘likes’ y un poco menos de 5.400 comentarios, la ciudadana mencionó: “Aunque no me han llegado los resultados, lo más probable es que tenga covid. Tengo fiebre de 39 grados, me duele absolutamente todo, tengo tos y un montón de cosas más (...) pero mañana me toca ir a trabajar porque no tengo incapacidad”.



Además, la mujer mencionó que para gestionar el tema de la incapacidad tuvo que llamar a su EPS, pero la respuesta no fue la esperada.

“Llamé a la EPS y ahora me quiere hacer recorrer todo Bogotá para que me atienda un médico para ver si me da una incapacidad”, comentó la ciudadana.

Posteriormente, la mujer, que tiene el nombre de usuario Orli Glogower Abadi, actualizó a sus seguidores con otra publicación referente al tema y en la que habló de su situación laboral.



“Yo soy artista y, por ende, tengo varios trabajos con contratos laborales bajo prestación de servicios (...) de un trabajo me dijeron que esperamos el certificado de aislamiento, pero del otro todavía no se han pronunciado”, mencionó Glogower.

Desde entonces, la mujer ha realizado otros videos en los que responde a comentarios y críticas que algunos internautas han hecho sobre su situación.



Actualmente, no ha declarado en sus redes sociales si ya recibió los resultados de la prueba de covid-19 que se realizó.

