Video: joven obligó a su compañero a besarle los pies y le dio una patada en la cara

En los últimos días, se conoció por medio de las redes sociales un perturbador video, donde se muestra un acto de intolerancia y violencia en un colegio de Mallorca, España. En las impactantes imágenes, se observa cómo un joven obliga a su compañero a besarle los pies y, posteriormente, le propina una patada en el rostro.

El diario español ‘El Mundo’ asegura que la familia de la víctima presentó una denuncia oficial ante la Guardia Civil de Mallorca, España, esto por el caso de acoso escolar y agresiones físicas que recibió el menor de 13 años, quien fue golpeado y luego obligado a besarle los pies a su compañero de 15 años.

Los reprochables actos habrían ocurrido el martes 17 de octubre, sobre el medio día, cuando los adolescentes salieron del colegio Nuestra Señora de la Consolación.



Las imágenes fueron grabadas y publicadas por uno de los menores que presenció los actos y se puede apreciar que los testigos abuchearon al agresor a seguir golpeando a su compañero. Así mismo, se observa cómo el agresor lanzó el morral de la víctima al suelo y le ordenó ponerse de rodillas y besarle los pies.



Cuando el menor, fuertemente golpeado, cayó al suelo, hace lo que le dicen y le gritan, en seguida, su agresor le propinó dos patadas en la cara y se apartó dándole otro fuerte golpe con la mano.

Tras lo anterior, se escucha en la grabación como alguien le pide que se detenga, sin que ninguno de los presentes intervenga o intente auxiliar al joven que estaba siendo golpeado.



Los familiares de la víctima, aseguraron a las autoridades que los hechos ocurrieron delante de la hermana pequeña del joven, quien impactada llegó llorando a su casa y le contó lo sucedido a sus padres, quienes de inmediato alertaron al colegio.



Ante la difusión masiva de lo ocurrido, el Ayuntamiento de Alaró, en Mallorca, España, se puso en contacto con la familia de la víctima para ofrecer la atención de un profesional de la psicología al menor y además, el alcalde ha condenado “de forma enérgica esta agresión”, según Europa Press.

“Este tipo de actos no caben dentro de una sociedad como la nuestra, y mucho menos en un municipio pequeño”, ha señalado el alcalde, que ha asegurado que este tipo de incidentes no son comunes en el pueblo y ha deseado “que no se vuelva a repetir”, dijo el mandatario.

