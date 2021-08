¡Soy tu compañere!: joven llora por falta de lenguaje inclusivo en clase

En medio de una clase virtual en México, una persona, identificada como no binaria, se alteró tras ser llamada ‘compañera’ en lugar de ‘compañere’.



El video del momento se ha hecho viral en redes sociales.



“¡Yo no soy tu compañera, soy tu compañere!”, dijo antes de estallar en llanto.



Después de que comenzó a llorar, apagó su cámara y su micrófono. En ese momento, el joven que estaba exponiendo se disculpó: “Perdón, una disculpa, compañere. Hubo recientemente un huracán acá en Xalapa…”, continuó diciendo.



Uno de los compañeros de la clase dio su versión sobre lo sucedido.



Luis Hernández, con su usuario @luishf_5112, comentó en TikTok: “Esta chica no es la primera vez que reacciona de forma violenta para referirse a la comunidad LGBT [...] Era una ponencia sobre el suicidio y el profesor dijo que la depresión no distinguía ningún factor particular de cualquier persona [...] Pero cuando dijo género esta chava se alteró y puso (en el chat)... género no es lo mismo que sexo”.



“Puse (en el chat) que a lo que se había querido referir el profe es que justo el suicidio no distingue ninguna persona, de ningún grupo, de estar en una situación parecida”, puntualizó.

“Pero la chava interrumpió la clase de nuevo, diciendo que el suicidio afecta más a los LGBT. Un profesor sacó una experiencia muy personal, de que un familiar suyo que se identificaba como LGBT se había suicidado, para darle gusto. Se acabó la clase y a la hora de las preguntas, la chica con lo mismo, solo acusó a los profes de homofóbicos”, aseguró Hernández.



Hernández quiso enviar un mensaje a la persona del video y a los internautas: “No todo es un ataque, tranquila. No todos están en tu contra [...] Y por favor no la acosen”, dijo refiriéndose siempre a la persona en femenino.



A pesar del último comentario del compañero, muchos internautas comentan tanto a favor como en contra de ‘elle’.



Creo que todo el tiempo fue respetuoso, malo que le hubiera dicho "a ver estúpida" o algún adjetivo de ese tipo.

Pero ojo, también la reacción del "compañere" es válida.

No sabemos por lo que ha pasado, si ha sufrido algún tipo de acoso o discriminación por su género. — Karime (@karrrrrime) August 25, 2021

“Para toda la gente que se burla de esto; no dirigirte a una persona por sus pronombres correctos, es una falta de respeto porque invisibiliza la identidad de género de una persona. Estoy segura que ustedes “hombres” (o gente cis) no les gustaría que les dijeran compañeras”, comentó un usario en twitter.



“Antes era no me digas señora, soy señorita ahora es esto. ¿En serio hay seres humanos que se indignan por esto? Cuánto daño les han hecho”, comentan quienes no están de acuerdo con la actitud de la joven en clase.



El lenguaje inclusivo sigue siendo un tema debatido en la actualidad.



Según la revista digital ‘Escritura Feminista’, desde hace 50 años atrás se utiliza el lenguaje inclusivo: “Antes de elegir la terminación -e como vocal adecuada para neutralizar el lenguaje, circulaban otros caracteres que tenían un significado similar (x, @, =, *)”.



“La lengua es una adquisición cultural. Todo lo cultural es añadido y, por lo tanto, modificable por la voluntad de las personas. La lengua refleja la realidad y también la crea”, argumenta la misma revista, conectándolo con “posibles luchas que pueden emerger” como la de la comunidad LGBT.

