La fiesta de XV años es una fecha importante dentro de las celebraciones familiares. Pese a que también es festejada por hombres, son las mujeres quienes comúnmente disfrutan de su "presentación" ante la sociedad.

En el festejo caben todo tipo de gustos. Hay quienes eligen una temática de princesa de cuentos y otras prefieren a personajes sombríos, como lo es Merlina Addams. Así lo hizo una joven que ya es furor en TikTok.



(Le recomendamos leer: 'MasterChef': Carolina Acevedo es criticada por comentario contra Martha Isabel Bolaños)



Por medio de la plataforma de videos se viralizó el momento en que la quinceañera entró a la celebración de una manera inusual. Y es que en medio del salón de fiesta se encontraba un ataúd de madera.

Facebook Twitter Linkedin

Merlina Foto: Página oficial de Netflix

En el clip compartido por la usuaria @natyruiz39, quien aseguró ser la mamá de la joven, se aprecia que los invitados y familiares se encuentran vestidos de negro ad hoc con la temática.



En seguida, presentaron a la festejada, quien salió del ataúd y dejó atónitas a las personas que estaban en el lugar. Aunque ello no les impidió aplaudir por la creativa propuesta del evento.



(Le recomendamos leer: Messi se vuelve tendencia en redes sociales por una habilidad particular)



Portando un vestido negro, los familiares de la quinceañera también se caracterizaron como Merlina, Homero, Morticia y Lucas Addams, personajes de la popular serie de terror y que recientemente fue llevada al streaming con Jenna Ortega.

La reacción de TikTok a la quinceañera viral

Pese a que la familia se observaba contenta en la fiesta de XV años, en redes sociales no tardaron en manifestarse posturas a favor y en contra de la decisión de la festejada.



“Ni muerta me pierdo mis 15”, “Protégeme señor con tu espíritu”, “Si a mi velorio no entro así, no quiero nada”, bromearon internautas.



(Le recomendamos leer: Así se verían las siete maravillas del mundo antiguo según la Inteligencia Artificial)



En contraste, algunas personas no se tomaron con humor el suceso y así lo hicieron saber con comentarios como “Ni aunque fuera mi cumple y ni de broma haría eso, por dios”, “Yo jamás haría algo así”, “Ni en broma”.



Al respecto de las críticas, Naty Ruiz aclaró en la sección de comentarios: “los 15 años se cumplen una vez y mi hija quería la temática de Los Locos Addams con su entrada en un cajón que sea viejo todo roto”.



EL UNIVERSAL / GDA

MÉXICO