Jhonny Rivera y Jenny López hicieron oficial su relación el pasado mes de julio, esto en medio de rumores que comenzaron involucrarlos debido a su cercanía. Fue entonces, cuando varios medios de farándula conocieron la primicia y publicaron unas fotografías que demostraban el romance.



Aunque han hablado en distintos medios sobre su relación, también han expresado que la han querido mantener al margen ", hay gente que no y lo entendemos", dijo López en su momento.



En su más reciente entrevista en el programa 'Buen día, Colombia' hablaron sobre sus carretas artísticas y sobre cómo surgió su relación. Inicialmente la pareja contó que desde muy niña ella y su padre frecuentaban los conciertos de Jhonny Rivera, buscando una oportunidad para ser parte de su show.



Inicialmente, su relación fue laboral y pasando los años, los dos vieron que surgía algo más, aunque no se atrevían a hablarlo.



Según el cantante de música popular, un día estaban hablando de cómo aumentar seguidores en las redes de Jenny, pues ella se encontraba desanimada porque no lograba crecer.



Rivera le propuso que si llegaba a los 10.000 con su estrategia, ella le tendría que dar un beso, pero el cantante tenía miedo: "Obviamente ella me parecía divina, pero yo sentía el temor a ser rechazado porque la diferencia de edad era muy grande y primero, por respeto a los papás yo no quería dar ese paso".



La joven no creyó en la palabra del cantante y decidió aceptar, pues según ella, era muy difícil crecer en seguidores, pero luego de hacer un cover, la cifra se logró.



"Entonces yo dije, qué voy a subir yo de aquí al sábado. Pasó el fin de semana y él me dijo que subiera un cover y le dije, listo, hagámosle pues y ganó la apuesta".



Luego de tener los 10.000 seguidores, la joven pagó la puesta: "Fue pico, porque yo estaba muy nerviosa" y según la pareja, de allí comenzaron a nacer más cosas.



Aunque su relación se hizo pública hace poco, la pareja confesó que estaban a punto de cumplir dos años.

