Video: Jhonny Rivera mostró cómo son los búnkeres en Israel

El pasado sábado 7 de octubre, el mundo se conmocionó al enterarse de que Israel se declaró en guerra después de un inesperado ataque con misiles por parte del grupo extremista yihadista Hamás, que logró infiltrarse en el territorio israelí por aire, tierra y mar.

Este evento generó una fuerte respuesta en las redes sociales, con figuras destacadas como líderes políticos, celebridades del entretenimiento y cantantes expresando sus opiniones al respecto.



En este contexto, Jhonny Rivera, un reconocido músico de Colombia, compartió con sus seguidores una experiencia personal que vivió en Israel relacionada con un admirador.

Jhonny Rivera comparte anécdota de su Visita a Israel



A través de la dinámica de la caja de preguntas en su cuenta de Instagram, el artista colombiano narró su experiencia durante una presentación en Tel Aviv, Israel, hace algunos años.

"Hace unos años canté en Tel Aviv. Me llegó un mensaje de un señor que estaba a punto de morir y que su sueño era conocerme. [Me dijo] que me mandaba a recoger en Tel Aviv para que fuera hasta Ashkelon y fui", explicó el artista.

"Eso quedaba en la Franja de Gaza y me fui hasta allá”, añadió el colombiano mientras recordaba lo que vivió cuando atravesó esa zona tan peligrosa.

En su visita, el artista pudo sumergirse en la cultura local y presenciar de primera mano las difíciles situaciones que los residentes deben enfrentar, incluyendo el constante peligro de ataques terroristas.

El cantante compartió su asombro al describir las medidas de seguridad que las personas toman en sus hogares en la región.



Rivera mencionó que: "Todas las casas tienen un bunker, un sitio donde se encierran porque suena una alarma cuando el misíl lo lanzan desde Palestina. Todos se meten ahí y tienen un minuto para llegar. Tienen enlatados, tienen de todo (…) Me parece terrible, terrible esa situación”.

Por otra parte, el cantante documentó en video la visita al búnker de su seguidor, revelando que las puertas son blindadas, las paredes están hechas de hierro y cuentan con un sistema de purificación de aire en caso de ataques químicos. Además, las ventanas están diseñadas con diversas capas de protección para evitar la entrada de objetos peligrosos.

Estos espacios están diseñados para albergar a un pequeño grupo de personas, generalmente de cuatro a cinco individuos.

Embajadora de Colombia en Israel explica el retorno de compatriotas



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

