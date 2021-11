Graban a Jhon Álex Castaño, el 'Rey del chupe', pasado de tragos en evento

El cantante de música popular Jhon Álex Castaño le da la vuelta a las redes sociales con un video en el que se ve "pasado de tragos" en medio de uno de sus recientes conciertos.



El clip ha generado polémica teniendo en cuenta que el denominado ‘Rey del chupe’ había anunciado en el mes de agosto que se alejaría del licor debido a problemas de salud.

El video del intérprete de ‘De bar en bar’ o ‘Amanecí contento’ fue compartido por el programa ‘Lo sé todo’. En él se observa a Castaño cantando mientras en su mano sostiene una copa que, al parecer, contiene licor.



Luego, muestran al cantante de música popular “pasado de tragos”. Dos integrantes de su equipo de seguridad lo sostienen, pues no puede mantenerse firme para cantar en el escenario.



Uno de los hombres le sostiene el brazo para que pueda sostener el micrófono y cantar.



De hecho, a Jhon Álex se le dificulta bastante interpretar sus temas en el escenario debido a 'su estado de embriaguez'.



Aunque en las presentaciones de los intérpretes de música popular suele haber bastante trago, el video causó polémica debido a que hace un tiempo, Jhon Álex afirmó que se le alejaría del trago.



En un video publicado en sus redes sociales, el ‘Rey del chupe’ contó que dejaría el licor por problemas de tiroides y azúcar.



“Ya tengo 40 años, a raíz de qué quizá me puse a tomar otro tipo de licor, yo nunca tomaba aguardiente, de pronto fue eso, en estos momentos estoy en un tratamiento porque se me ha disparado la glándula tiroides, me tengo que cuidar, tengo alterada el tema del azúcar”, dijo hace aproximadamente tres meses.



"Van a ser meses donde no voy a poder beber, donde no me voy a poder emborrachar



"Van a ser meses donde no voy a poder beber, donde no me voy a poder emborrachar, tengo que cuidar mi salud", aseguró en aquella oportunidad.



Por eso, los comentarios antes su borrachera no se hicieron esperar: “¿Y el tratamiento médico en que quedó? y ¿No que no tomaba?”, fueron solo alguno de los comentarios.



Su amigo y colega Yeison Jiménez también reaccionó al video con un jocoso comentario:

“Jajaja se emborrachó la policía. Yo quiero mucho a mi negro”, escribió en el video.

