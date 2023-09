En medio de una audiencia pública para la regulación aéreos anómalos no identificados ante el Congreso de México, organizado por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, el periodista Jaime Maussan mostró dos cuerpos que supuestamente pertenecerían a "seres no humanos".





Según los estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se determinó, mediante un análisis de carbono 14, que se mantuvieron sepultados por un milenio dentro de una diatomea, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos, lo que permitió su preservación.



"Son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México que realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1.000 años de antigüedad", dijo el ufólogo.



El experto añadió que estos cuerpos no pertenecen a seres que fueran recuperados en naves, ni que hayan sufrido un choque contra nuestro planeta, sino que: "Estaban sepultados en minas de diatomea".



"No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios", agregó el experto.



Según Maussan, estos dos cuerpos pueden ser evidencia suficiente para demostrar que existe la vida extraterrestre y que él tiene el valor de afirmar que los humanos, "estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo, incluso podríamos viajar a otros universos".



Por ende, es necesaria la aceptación de estos seres "no humanos" para generar condiciones de seguridad en el espacio aéreo mexicano, abundar las investigaciones alrededor del tema y transparentar los resultados.

Fenómenos anómalos no identificados en Estados Unidos

El pasado mes de julio, un subcomité del Congreso de Estados Unidos, que estuvo conformado por representantes demócratas y republicanos pidió al Gobierno que informe sobre los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados (ovnis) después de las declaraciones de tres exmiembros del Ejército, quienes dieron reveladores detalles sobre sus experiencias con estos objetos.



En dicha audiencia se buscaba en un primer momento conocer si entidades gubernamentales conocen en profundidad temas relacionados con los UAPs (Fenómenos Aéreos No Identificados).



Según las evidencias dadas por el militar David Grusch, desde 1930 tenían evidencia. Además, aclaró que prefería usar el término "inteligencia no humana". La sesión duró aproximadamente dos horas con veinte minutos, en la cual varias declaraciones generaron un gran impacto no solo en los representantes, sino también en redes sociales y en el público, que siguió de cerca las palabras de los exoficiales.

