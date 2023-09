Un vuelo de American Airlines que cubría una ruta en Estados Unidos se vio interrumpido por los gritos de una mujer que insultaba a otros pasajeros.



Quien lanzaba improperios contra los viajeros era nada menos y nada más que la influencer Morgan Osman, quien fue captada por la cámara del celular de uno de los que presenció el hecho.



Esta influencer es conocida en la farándula por haber hecho parte del reality show 'Gran Hermano' y de haber sido una de las más polémicas participantes.

Así mismo, la modelo es la actual novia del empresario Philipp Plein, a quien conoció por medio de la red social Instagram.



En el video se observa a Osman con un ceñido vestido color gris diciendo: “¡Cállate la p*** boca! ¡Cállate la boca y a tu pe***!”, mientras está siendo grabada por alguien en el vuelo a quien la influencer también catalogó como 'maldito vagabundo'.



“¡Llámame pe*** otra vez, no hice nada malo!, llámame idiota otra vez. Grábame. Soy famosa en Instagram, maldito vagabundo”, dijo Osman al darse cuenta de que estaba siendo grabada.

Tras el hecho, miembros de la aerolínea decidieron pedirle amablemente a Osman que bajara del avión, quien lo hizo, sin embargo durante todo el trayecto hasta la puerta no hacía más que lanzar insultos a todos los pasajeros.



Luego, la mujer en sus redes sociales afirmó que no la habían expulsado del vuelo, sino que ella, por voluntad propia había decidido bajar para evitar cualquier confrontación física.



Entre los comentarios que recibió el video en 'X' están: "¿quién es ella?", "nadie conoce a esta mujer", "cual es su usuario de Instagram", "no, creo que está diciendo sarcásticamente que se va a volver famosa en Instagram", "creo que es famosa solo en la casa de ella", entre otros.

Un ‘influencer’ fue víctima de paseo millonario

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

