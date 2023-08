Dailyn Montañez, más conocida como 'La tremenda', reveló que está embarazada por segunda vez. Los detalles los contó a través de sus historias de Instagram y sorprendió a sus seguidores.

En 2022, la cucuteña, luego de hacerse varias pruebas de embarazo, confirmó la espera de su primer hijo, junto al también creador de contenido, Yordan Galván, quien, en su momento, compartió su felicidad en sus redes sociales.

En ese momento, lo que más llamó la atención por parte de los seguidores, fue que la mujer se había sometido a una lipoescultura y se encontraba en proceso de recuperación. Muchos Internautas se preocuparon por su salud y el estado del bebé.

"Adivinen, quien se hizo la lipo y a la semana se enteró de que sería mamá. Sí soy", expresó en su momento Dailyn Montañez.

'La tremenda' reveló que será mamá por segunda vez

La creadora de contenido suele compartir varias facetas de su vida personal y profesional en sus redes sociales. En Instagram reúne más de 1.7 millones de seguidores y en TikTok alrededor de cinco millones.

Recientemente, 'La tremenda' reveló en sus historias de Instagram que será mamá por segunda vez. La noticia la tomó por sorpresa porque, según ella, aseguró que se encontraba planificando.

En el metraje confesó que se encuentra "asustada" y no se esperaba convertirse en madre de nuevo tan pronto.

“Les tengo que dar una noticia, fueron dos las que me hice (...). Se me creció la familia, pero estoy asustada, estoy traumatizada, no me puedo imaginar otra persona saliendo de mí. Yordan está muy feliz”. expresó 'La tremenda'.

El 8 de septiembre de 2022 nació el hijo de la creadora de contenido y decidió llamarlo Jeycob Galván. "Mi hermosa familia, gracias Dios por darme la oportunidad de traer esta criatura al mundo", escribió en su momento ‘La tremenda’.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO