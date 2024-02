Polémica por influencer que confesó haber drogado y abusado de su novio: 'Ni se movió'

Dailyn Montañez, más conocida como 'La tremenda', es una influencer colombiana quien recientemente confesó cómo drogó y abusó sexualmente de su pareja Jordan Galván.



Las declaraciones de la creadora de contenido generaron una gran ola de indignación en las redes sociales, pues el hombre víctima de abuso, dijo que nunca estuvo de acuerdo con cumplir dicha fantasía.



(Además: Lina Tejeiro advierte a sus seguidores sobre perfiles con su nombre que están estafando).

La confesión de 'La tremenda' se dio en medio de una entrevista en Show Mariam Obregón, luego de que la presentadora le preguntara por una de sus fantasías sexuales.



La influencer inicia diciendo que le comentó a un amigo que quería "hacerle eso atrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta, ¿será que él tiene miedo de que le vaya a gustar?.



(Siga leyendo: Mujer le pide a su novio comprar 'toallas con alitas' y él trae 'toallas y unas alitas').

Posterior a esto, confiesa que, ese amigo, le dio una sustancia y ella la echó en el trago de Jordan Galván.



"Dele de tomar esto en el trago; tranquila, que eso él, cuando llegue, se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer", le habría dicho el amigo a 'La tremenda'.



(Además: Carla Giraldo reveló cómo superó la depresión: ‘Quiero que conozcan otra versión de mí’).

Luego de aplicar la sustancia en el trago de su pareja, Dailyn Montañez llegó a su casa y realizó las prácticas sexuales sin consentimiento: "Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba; yo lo movía, le pegaba, nada".



En medio de risas confiesa que lo desnudó y que comenzó a depilarlo, para posteriormente penetrarlo. Jordan Galván, dice que no recuerda nada de lo que ocurrió.



(Siga leyendo: ¿Cómo se ven hoy los actores que manejaban a los amados personajes del 'Club 10'?).

"Yo no sabía, yo me levanté, tenía calor y me voy a bañar y cuando me estoy lavando [se toca el cuerpo] y dije 'ay, ¿qué pasó ayer? Me violaron'".



'La tremenda' vuelve a interrumpir y confiesa que en medio de la penetración no consentida, él se orinó y agrega: "Casi lo matamos".



(Además: ‘La pupuchurra’ genera discordia en La casa de los famosos y entra en llanto).

Las confesiones de la influencer se hicieron rápidamente virales y causaron una ola de indignación por el trato no consentido que esta mujer le dio a su pareja,

Más noticias:

Video: discurso que hombre le dio a su perrito por cumplir 14 años conmueve las redes

Sylvester Stallone querría a Ryan Gosling como su sucesor