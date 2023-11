Video: hombre se encontraba con su amante en misa y fueron descubiertos

En la red social ‘X’, antes Twitter, se publicó un metraje en el que se pudo observar a un hombre que le estaba siendo infiel a su esposa en una iglesia, suceso que llamó la atención de los internautas hasta el punto de hacerlo viral en las demás redes sociales.



El hecho ocurrió a principios de noviembre en la ciudad de Campo das Vertentes de Brasil, en el metraje se evidencia que un hombre de camiseta naranja tenía su brazo sobre los hombros de la mujer que se encontraba sentada a su lado, quien tenía puesto un vestido de color blanco.

Momentos después, se comienzan a escuchar algunos gritos por parte de su cuñado hacia los involucrados mientras demuestra la indignación que tiene contra el infiel. Tras esto, le arroja un objeto que se cree era un teléfono celular.



En tanto, los fieles intentaban concentrarse en las alabanzas de la eucaristía, el victimario se levantó del banco que estaba en el templo religioso y se dirigió a las afueras del lugar, donde su esposa lo estaba esperando, quien no pudo contener su ira, puesto que le proporcionó algunos empujones y gritos.

Involucraron hasta a las autoridades



Según ‘O Tempo’, el acusado es un mecánico de 27 años y su acompañante es una psicóloga de 32 años, quienes decidieron buscar a la policía para denunciar la amenaza realizada por la esposa del hombre, quien tiene 28 años y con la que comparte un hijo de apenas 8 meses.



Sin embargo, el matrimonio se destruyó por completo, pues se cree que desde hace unos días se encuentran ejecutando el proceso de separación legal. De acuerdo con el expediente policial, el hermano de la mujer le dijo al mecánico que lo golpearía si lo volvía a ver.



Ante esto, los internautas no dudaron en realizar comentarios sobre los hechos ocurridos: “Lo importante es que no pierden la fe”, “Ya uno no puede ni ir a escuchar la misa con él marido de otra”, “La parejita quería obtener el perdón de Dios y Dios les mandó la penitencia”, fueron las opiniones más resaltadas en las redes sociales.

Si fui infiel, ¿tengo derecho a la mitad de los bienes en el divorcio?

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO