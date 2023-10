Video: hombre australiano pelea a puños con un canguro que intentaba ahogar a su perro

Para muchos, las mascotas son un miembro más de la familia, y tal como los padres pelearían a muerte por sus hijos, muchos dueños de perros o gatos lo harían también por sus animales.



Este fue el caso de un hombre australiano que tuvo una pelea a puños en un lago con un musculoso canguro que tenía agarrado por el cuello a su perro, Hatchi, a apenas centímetros del agua.

El video, que se viralizó en TikTok tras ser subido por la cuenta de la academia de artes marciales de Mildura Martial Arts, empieza ya con el hombre, llamado Mick Moloney, sumergido casi hasta su cintura y caminando hacia el canguro.



Del perro solo se ve la cabeza, agarrada por los grandes brazos del marsupial, y se escuchan sus entrecortados jadeos, que indicaban que le costaba respirar. “Voy a darte un puño que voltee tu maldita cabeza. Suelta a mi perro”, exclamó Moloney, antes de empezar la pelea.



El hombre mandó el primer puñetazo y el canguro, por lo que se puede escuchar, respondió, aunque los detalles no son claros, pues el celular de Moloney cayó al agua.



Tras unos segundos de lucha, el hombre sacó su celular del lago y grabó al canguro, que ya no tenía a su perro, y miraba al australiano a la defensiva. Mick, para terminar la pelea, le lanzó un insulto y le salpicó agua, y luego se fue caminando hacia la orilla, donde lo esperaba Hatchi, sacudiendo su pelaje.

En otro video, eliminado de la plataforma, Moloney se muestra ya sano y salvo en la orilla, junto a sus dos Akitas. Le pregunta a Hachi: “Ya no te sientes tan rudo, ¿verdad?, a su otro perro “¿Dónde estabas tú para salvarlo?”, y muestra las cortadas en su mano, mientras dice “Miren, ese maldito me mutiló”.



Tras la viralización de su clip, el hombre le dio una entrevista a ABC, en la que cuenta que estaba estirando junto al río cuando vio que uno de sus Akitas, Hachi, había desaparecido.



“El canguro tenía a Hatchi agarrado en una llave de cabeza. Le salía agua a chorros de su boca y gañía mucho. Intenté asustar al marsupial con ruidos fuertes o tirándole objetos, pero no funcionó, así que pensé, ‘Bueno, tengo que entrar’ (...) Los músculos que tenía esa cosa… Era como si acabara de salir de la cárcel”, le dijo Moloney a ABC. “Lo importante es que salvé a mi perro”, agregó.



Varios medios informan que Moloney es un policía retirado, y ahora profesor de artes marciales y jiu-jitsu brasileño. A la pregunta, si añadirá ‘roo-jitsu’ (ju-jitsu de canguros) a sus clases, su respuesta es que definitivamente no. “Mis días de pelear con canguros se acabaron. Esa cosa era fuerte. Llamémoslo un empate”.

Visita a una reserva de canguros en Australia

