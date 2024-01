'Si te engaño no es que no te quiera': hombre que le fue infiel a su esposa

Uno de los detonantes para que las relaciones de pareja terminen es que ocurra una infidelidad de cualquiera de los involucrados. Sin embargo, un hombre mexicano piensa que tener amantes es una forma de hacer perdurar su relación y que debe ser perdonado fácilmente por su esposa.



En la red social de X, anteriormente Twitter, se volvió viral el casi monólogo de tres minutos con 22 segundos del hombre.

El clip empieza cuando la mujer le dice a su esposo que cuando un hombre engaña a su esposa se daña toda la relación. Sin embargo, este le dice que no es así, pues eso no quiere decir que no la quiera, pues a veces es un error que cometen los hombres.



“¿Qué tal si lo hice pedo o borracho? Agarra el rollo, no estaba en mis cinco sentidos, cuando menos pensé ya me levanté con otra mujer. Eso no quiere decir que no te quiera. ¡Estás loca!”, aseguró.



(Le puede interesar: Corazón: alimentos que pueden ayudar a mejorar y proteger el sistema cardiovascular).



En ese momento, la mujer lo cuestionó si ella lo debe perdonar si llegará a pasar esta situación. A lo que él contesta que sí, incluso, le dice que ella podría hacer lo mismo y que él la perdonaría sin problema.

“Todas las mujeres piensan lo mismo: ay, me engañó, lo odio y lo dejo. No, señorita, usted tiene que aguantar”, comentó. Además, argumento que tal vez fue víctima de un engaño y por eso fue infiel: "A ver, que tal si me emborracharon, qué tal si fui a un cotorreo y me echaron algo en la bebida”.



Asimismo, agregó: "Pero ustedes, las mujeres, deben de entender que uno cuando sale a cotorrear, a aventarse una cana al aire, es cotorreo, es distracción. ¿Me entiendes? Es quererlas más. Yo te quiero más a ti cuando te engaño, ¿por qué? ¿Por qué te tengo que engañar? Porque quiero que nuestra relación perdure muchos años más. Si yo nomás me quedo contigo me voy a enfadar”.



(No deje de leer: ‘Arelys Henao 2’: Ella es Catalina Polo, la actriz que conquistó a los televidentes).



En ese momento le recuerda a su esposa que tienen diez ños de relación y que de esta forma podrían durar otros diez más. También, reveló que tiene 39 años y que tiene que disfrutar su vida.



"Cuando usted me vea con una vieja, usted lo que debe de hacer es: ‘Bravo mi amor’. Así, mijo, diviértase, me gusta verlo feliz. Me merezco eso, trabajo un chingo”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Carla Giraldo y Diana Ángel son criticadas por hacer parte de 'La Casa de Los Famosos'

Jason Momoa confiesa que 'vive en la carretera' tras divorciarse de Lisa Bonet

Epa Colombia denunció robo a su empresa de keratinas: quedó grabado