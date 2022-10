Llantos de bebés y un vuelo de 29 horas no parecieron ser una buena combinación para un viajero neozelandés, que evidenció en sus redes sociales cómo fue su largo viaje en avión hacia Berlín. Según sus gestos, el hombre parecía sentirse molesto cuando un bebé lloraba.

Henry Beasley es un músico de Nueva Zelanda que integra un dúo de música pop local, quien viajaba con destino a Berlín, Alemania, con fines personales. No obstante, su vuelo no fue muy placentero, según mostró en un video que publicó en su cuenta de TikTok.



Aunque no es claro si se trataba de uno o más bebés, el artista se grabó en varios momentos, haciendo alusión a un tic en su ojo por el estrés que causaba el llanto de un bebé.







“Califica mi vuelo de 29 horas a Berlín”, escribió el hombre en la descripción del clip que publicó.



El video del artista terminó convertido en polémica por parte de varios internautas, pues hubo quienes lo criticaron por reaccionar así ante algo natural como lo es el llanto o quejido de un bebé.

“A veces una como madre no espera o desea que sucedan este tipo de cosas, pero es normal. Todos hemos sido niños en algún momento de la vida. Sé que algunas personas no tienen la opción, pero yo nunca he llevado a mis bebés o niños a bordo. Nunca. Es doloroso para todos”, comentó una de las usuarias.



Por otro lado, también compartieron la opinión aquellos que entendían el actuar del hombre por los lloriqueos del pequeño.







“Sinceramente debería haber vuelos sin niños y vuelos con niños. Yo pagaría un extra por los vuelos sin niños”, escribió un internauta.



La grabación del neozelandés cuenta con más de 12 millones de reproducciones y un tenso debate entre los internautas. Pero el que más resaltó fue el de una Tiktoker, quien cuestionó el metraje.

“Hay muchos que dicen que pagarían más por vuelos sin niños, y por favor, paguen más por vuelos sin niños. Hagan que los vuelos con niños sean más baratos y solo permitan a los padres con niños para que todos podamos ayudarnos mutuamente", escribió la mujer.



El músico no respondió a ninguno de los comentarios negativos y positivos que recibió en su publicación.

