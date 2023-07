Las aglomeraciones en los conciertos se pueden dar en muchas ocasiones, ya que existen personas muy fanáticas de algunos artistas. Es por esta razón que en las redes sociales está circulando un video que desde que fue publicado se ha hecho viral.

En medio de un concierto del intérprete Tom Jones, se pudo ver como un hombre confundía a su esposa con otra mujer. Hecho que causaría risas y un poco de incomodidad a los protagonistas del videoclip que se puede observar en la plataforma de TikTok.



En las imágenes ya mencionadas se puede observar como el hombre se encontraba muy distraído, puesto que estaba grabando y apreciando a su artista favorito.

(Tenemos para usted: ‘Tengo herida el alma’: desolador testimonio de profesora golpeada por alumna en Bogotá ).

En medio de su distracción para no alejarse de su pareja, decide tocarle el hombro a una mujer que tenía una similitud a su esposa, pues tenían el mismo color de cabello y la misma prenda de vestir, una chaqueta de jean azul.



En ese momento, la mujer en cuestión, comenzaría a extrañarse del porqué un hombre desconocido la está acariciando de tal forma, por ello empieza a mirar qué está ocurriendo.



Mientras la protagonista del clip no entiende nada, la joven que está grabando el video viral no paraba de reír porque la que estaba viviendo todos estos hechos era su tía.

(Siga leyendo: En video: joven fue a la discoteca y se lesionó la pierna por ‘perrear’).

Según Eryn Gibss, la joven camarógrafa, el momento que vivió fue tan gracioso porque su tía 'es todo un personaje'.



Segundos después, el sujeto se acercó a decirle algo al oído a su supuesta pareja y, o sorpresa, se percató que no era su enamorada, sino una completa desconocida.



Cuando se dio cuenta de que a la que estaba acariciando no era su esposa, se sorprendió de una gran forma, tal vez, porque no se le pasó por la cabeza que viviría tal hecho.



Por supuesto, al instante quitó la mano y entre risas demostró que su esposa estaba al frente suyo y al lado de la mujer que sin querer estaba acariciando.

(Le puede interesar: 'Dijo que el señor de al lado es su novio': niña delata infidelidad de su mamá en vivo).

El video se ha vuelto tan viral que en tan solo tres días ya tiene 52,7 millones de reproducciones y la gran cifra de 5,2 millones de ‘me gustas’.



En los comentarios de dicha publicación no paran de reír y de dejar opiniones frente a los hechos cometidos por el cómico y agradable hombre de origen inglés.

Vuelve a El Campín el legendario ‘Concierto de Conciertos’

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Hombre bloquea parqueadero y luego rompe vidrio de quien lo graba en Bogotá

Peligroso reto viral de TikTok causó la muerte de al menos cuatro personas en EE. UU.

Conductores del SITP se viralizan por conformar su propio ‘conjunto vallenato’