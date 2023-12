Hombre con Alzheimer se desorientó en avión y los pasajeros le cantan para calmarlo

Un video se ha hecho viral en las redes sociales y es que allí se ve cómo un hombre con Alzheimer entra en pánico al no reconocer a las personas que estaban a su alrededor. Al ver la situación, los pasajeros tuvieron un gesto que ayudó a tranquilizarlo y lograron sacarle una sonrisa en su rostro.

Según el sitio oficial del Gobierno de los Estados Unidos, Alzheimers, el Alzheimer es una enfermedad que se caracteriza por destruir lentamente la memoria y la capacidad de pensar de un individuo, al punto de que, tareas que antes se consideraban sencillas, ahora se convierten en todo un reto. Las personas que la padecen llegan a presentar episodios de cambios en la conducta y la personalidad.

De acuerdo con el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (Texas DSHS), una de cada 9 personas mayores de 65 años padece este trastorno cerebral que, también puede afectar a sus seres queridos.

Hombre con Alzheimer sufre una crisis en avión

En redes sociales, se ha hecho viral un video que plasma cómo esta enfermedad llega a afectar a un hombre que, según medios como ‘El Comercio’ de Perú, entró en un estado de pánico porque no sabía de qué manera había llegado a ese lugar y, tampoco, reconocía a nadie a su alrededor.



Aunque no se sabe con exactitud dónde sucedió el hecho, se conoce que esta persona viajaba con su esposa, quien fue al baño por un momento, la mujer cuando regresó se encontró con su marido alterado y gritando que nadie se le acercara. Según el metraje, el sujeto reaccionó de manera negativa al tener algunos comportamientos violentos con todo aquel que quería ayudarlo.

En ese instante, la mujer le pidió a los demás pasajeros que cantaran ‘You are my Sunshine’, una canción del género country que al hombre con Alzheimer le gustaba.

Mientras todos en coro entonaban el tema musical, poco a poco esta persona empezó a calmarse e incluso siguió el ritmo con un baile, una sonrisa y abrazó para su esposa.

Ante la viralización del video, usuarios reaccionaron de la siguiente manera: “La importancia de tener a la persona correcta en tu vida”, “La empatía de la gente fue lo mejor”, “Llorar por otras personas es mi pasión”, “Aún puedo creer en la humanidad”, “Qué gran gesto de todas las personas”, “Qué duro debe ser eso” y “Con que así se ve el amor”.

¿Cómo calmar la ansiedad de una persona con Alzheimer?

De acuerdo con la página web de la Asociación de Alzheimer, cuando una persona con esta enfermedad tenga un episodio de ansiedad o agitación, se puede realizar las siguientes acciones para ayudar a calmarlo:



Cree un entorno de tranquilidad: escuche al individuo y trate de llevarlo a un sitio tranquilo que le genere seguridad, es decir, que no haya ruidos fuertes, elementos brillantes o que generen distracción. Supervise su comodidad: averigüe si esta persona tiene hambre, sed, necesidad de ir a un baño, o alguna afección física. Con tranquilidad ayúdelo a solucionar estas necesidades. Brinde consuelo: use frases como “está a salvo aquí”; “lamento que esté molesto”; y “me quedaré hasta que se sienta mejor”. Procure que esta persona se sienta bien con su presencia. Haga que la persona participe de actividades: si tiene conocimiento de algún gusto por una canción o baile, póngalos en práctica para disminuir la ansiedad. Consulte un médico: es importante tener a la mano siempre el contacto de un servicio médico especializado.

