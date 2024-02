Video: hombre burló la seguridad y se subió a la cima del 'The Sphere' de Las Vegas

En octubre del 2023, Las Vegas inauguró una de sus más adquisiciones más impresionantes en el mundo del espectáculo, The Sphere, una especie de estadio en forma de esfera cubierto por dentro y por fuera de luces LED, para llevar a los asistentes y a quienes pasen cerca de este a una experiencia visual alucinante.



Recientemente, a un hombre se le ocurrió escalar la gigantesca estructura hasta la cima que mide un total de 112 metros de alto y 157 de ancho, de acuerdo con los registros de la 'BBC'.

El hombre identificado como 'Maison Des Champs', en TikTok logró burla la seguridad del lugar con gran ventaja, pues cuando esta notó la peligrosa hazaña, el mismo ya se encontraba a varios metros de la base del lugar.



Una vez llegó a la cima de la esfera, el creador de contenido grabó un video y lo publicó en la red asiática explicando el motivo del arriesgado acto, afirmando que lo hacía para recaudar fondos y ayudar a una embarazada que se encontraba en situación de calle.



"Hola, chicos, estoy aquí en la cima de la esfera. Supongo que me harán pasar

pero solo quería decir que estamos haciendo esto hoy para recaudar dinero para una madre llamada Isabel. Ella no tiene hogar, vive en la indigencia, está embarazada y necesita ayuda, muchachos", señaló en el clip.

La intención del sujeto, quien ya fue detenido por la policía de Las Vegas, según medios locales, era juntar donaciones voluntarias a través de un enlace que publicó en la descripción de su perfil y que se dirigía a una organización antiaborto sin fines de lucro, conocida como 'Let Them Live'.



De acuerdo con la revista 'The Rolling Stone', el hombre tiene 24 años y al parecer es un escalador profesional y activista pro vida, que en otras ocasiones también ha llamado la atención de las autoridades por "alterar el orden público".



El incidente ocurrió mientras la ciudad se prepara para recibir casi 400.000 visitantes al partido de la Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. "Sabemos que estas cosas van a suceder y vamos a lidiar con ellas a medida que surjan", explicaba el sheriff Kevin McMahill dijo en una conferencia de prensa.

