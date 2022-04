El pasado 9 de abril, Julian Lennon, uno de los hijos del fallecido miembro de The Beatles, John Lennon, subió a sus redes sociales un video musical interpretando la reconocida canción de su padre ‘Imagine’, con el fin de hacer un llamado a la paz y haciendo referencia al conflicto bélico que ocurre en el continente Europeo.

En medio de la controversia entre Rusia y Ucrania, varios artistas se han manifestado mediante la música y el arte para crear conciencia sobre la violencia que se está viviendo en estos países.



Lennon, en representación del legado pacifista de su padre, se unió a la causa mediante un clip en su cuenta oficial de Instagram, el cual ya tiene más de 82 mil reproducciones y muchos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Con guitarra en mano: 'Refleja el deseo colectivo que tenemos por la paz mundial'

En el video se puede observar a Lennon rodeado de velas blancas, que simbolizan la paz, tocando la guitarra e interpretando la canción en su versión acústica.



En la descripción de la publicación el artista describió el conflicto como “una tragedia inimaginable” y afirmó que “tanto como ser humano como cantante” sintió la obligación de contribuir de la forma más significativa que pudo.



(Lea también: Carla Giraldo revela quién es su favorito para ganar MasterChef Celebrity).



“¿Por qué ahora después de tantos años? Siempre he dicho que la única ocasión en la que consideraría cantar ‘Imagine’ tendría que ser el fin del mundo -expresó Lennon- Esta letra refleja el deseo colectivo que tenemos por la paz mundial, porque con esta canción nos transportamos a un espacio donde el amor y la soberanía se convierten en nuestra realidad”.

Adicionalmente, el artista pidió empatía a sus seguidores, refiriéndose a las miles de familias ucranianas que han tenido que abandonar o perder sus hogares y a sus seres queridos, quienes en este momento buscan refugio en cualquier lugar.

Esta canción representa la luz al final del túnel por la que todos estamos esperando FACEBOOK

TWITTER

El cantante hizo llamado a las autoridades internacionales involucradas en la controversia y concluyó diciendo: “Estoy llamando a los líderes mundiales y a todos aquellos que creen en el sentimiento de ‘Imagine’ para que podamos alzar la voz en nombre de todos los refugiados”.



Varios internautas comentaron el video, siguiendo el mensaje de paz que Lennon manifestó. Muchos de ellos calificaron la publicación como “hermosa” y recordaron la época en la que su padre dejó un legado en el mundo mediante esta canción.



(Siga leyendo: ‘La Segura’ fue dada de alta tras segunda cirugía para retirar biopolímeros).

‘Stand Up for Ukraine’

‘Stand Up for Ukraine’ (Levantemos la voz por Ucrania) es una iniciativa en la que varios artistas y creadores de contenido realizan una obra audiovisual y la suben a sus redes sociales. Mediante las publicaciones, se busca recaudar fondos para los refugiados en Ucrania que necesiten de alimento y asilo.



No obstante, según lo indica la página web oficial de ‘Stand Up for Ukranie’, cualquier persona puede contribuir subiendo algún video o fotografía en Instagram y usando en ‘hashtag’ ‘#StandUpForUkranie’.



(Le recomendamos: Sin saberlo, una mujer robó una obra de arte en el Museo Picasso de París).

El objetivo es que las publicaciones tengan suficiente difusión y alcance para lograr la monetización requerida para ayudar a las familias ucranianas que más lo necesitan.



Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen, la banda U2, Ellen DeGeneres, Billie Eilish y demás celebridades se han unido a la causa y han subido contenido referente a la campaña.

Tendencias EL TIEMPO.

Más noticias

- La gigante y lujosa casa rodante con sala de cine de Will Smith.

- Hassam: su exesposa dice que el humorista 'ya tiene novia'.

- Daniella Álvarez: así va recuperación tras no caminar por herida en el pie.

- Daddy Yankee: ¿qué significa la cabra de su último disco?

- Nervios de acero: hombre grabó cómo tornado se llevó el techo de una casa.