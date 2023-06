En los últimos meses, las famosos Daniel Arenas y Daniella Álvarez han estado bajo el ojo público, pues se creó el rumor de que su relación había terminado. Aunque los famosos, públicamente, no han confirmado nada, un gesto del presentador de ‘Hoy Día’ daría a entender que ya no están juntos.

Recientemente, las alarmas de los fans de la pareja se han encendido, pues en las últimas transmisiones del matutino las relaciones fueron el tema de conversación. Específicamente, cuando se busca cambiar la forma de ser de la otra persona.



En un momento, el invitado especial del programa le hizo una pregunta a los presentes: “Levante la mano quien tiene pareja ahorita”. Ante este interrogante, Daniel Arenas mostró una sonrisa de incomodidad y no levantó la mano, sino que se quedó mirando a sus compañeros.



(Lea también: 'Me va a amputar el dedo': Daniella Álvarez sufrió accidente y preocupó a sus fanáticos).



Luego de esto, intentó cambiar de tema y comentó: “Me voy a sumar a lo que dijo Jorge y es que no es solamente con la pareja. Queremos cambiar al papá, al amigo, al compañero… Es una cosa y tú lo dijiste: quienes tenemos que trabajar somos nosotros mismos, en cómo recibir a todo el entorno y en no ponernos mal por eso”.

Este pedazo del programa fue publicado en la cuenta oficial del Instagram del matutino ‘Hoy Día’ y ahí varios internautas han afirmado que la ex señorita Colombia y el actor ya no están juntos.



“Lo único bueno de esa parla es que ya definitivamente Daniela no está con Daniel”; “Daniel arenas no levanto la mano, o sea, ya no está con Daniela Álvarez después del beso con a Damaris”; “Daniel ya no tiene pareja”; “¡Por fin ya sabemos que Daniel Arenas no tiene pareja!!!”, se lee en los comentarios.



(Lea también: Daniella Álvarez pone fin a los rumores de su relación con Daniel Arenas).



Varios de los usurarios de las redes sociales destacaron que Daniella Álvarez mintió cuando fue entrevistada en el programa ‘Lo Sé Todo’, pues ahí confirmó que aún estaba con Daniel. Por otro lado, cuando la cuestionaron sobre porque ya no publicaba imágenes con Arenas y ella aseguró que cada quien maneja sus cuentas como mejor le parece.

Además, actualmente tienen una gran distancia, pues ella vive en Colombia y el presentador en Estados Unidos. Por el momento, ninguno de los famosos ha hecho comentarios nuevos sobre su relación.

Exreina Daniella Álvarez cuenta por qué le amputarán un pie

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Jenn Muriel reveló por qué terminó con Yeferson Cossio: 'No lo sintió como infidelidad'

¿Aida Victoria Merlano y Westcol están juntos de nuevo? Fueron vistos muy románticos

¿Quién es el ‘gringo intenso’ de las visas a EE. UU. que sale en todo video de YouTube?