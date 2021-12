La modelo conocida como Alena en Tik Tok les compartió a sus seguidores que su amiga, quien se iba a casar, la había retirado de la lista de invitados para asistir a su boda.



Según publicó la mujer en la red social, la razón que motivó a su amiga a tomar esa drástica decisión fue que ella se veía mejor vestida para la ceremonia que la futura esposa.

No es un secreto para nadie que, durante las bodas, la mayoría de las novias quieren ser el centro de atención, pues están viviendo su “gran día”.



De hecho, existen ciertos códigos de vestimenta para que nadie opaque a quien será la futura esposa.



(Le puede interesar: Perrito destroza 1.4 millones de pesos de su dueña y la deja 'sin Navidad').



Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas es que el vestido que iba a usar Alena había sido escogido por la misma novia.



Así lo anunció la modelo: “Mi amiga cercana no me invitó a su boda porque pensó que me vería demasiado bien con el vestido que ella escogió para mí”.

La reacción de los internautas

Según muestran en las imágenes, el vestido que iba a usar la mujer era largo con escote de corazón y llevaba adornos plateados y azules.



El metraje fue publicado el pasado 13 de diciembre y se volvió viral.



Ahora cuenta con más de 8.5 millones de visitas, 2,2 millones de 'me gusta' y miles de comentarios de internautas que opinaron frente a la situación.



(Siga leyendo: ¿Ejercitarse mientras come? La apuesta de McDonald's en China).



“Ok, bueno, ella no estaba mal”, “ella es la que eligió el vestido, por lo que podría haberte pedido que te cambiaras de vestido en lugar de descorazonarte”, “Yo solo entendí que no es su amiga”, dijeron algunos internautas.



Otros, por su parte, defendieron a la novia: “Es su gran día y si se va a sentir opacada, tiene todo el derecho de decirle que no llegue, muchas no entenderán las inseguridades de la novia”, escribieron.



La amiga de Alena no se ha pronunciado al respecto.

Más noticias

Polémica por desmonte de vallas de Uber en aeropuerto El Dorado

El empleo soñado: empresa ofrece 85 mil dólares por viajar por el mundo

Polémica por 'youtuber' que compró pizza de oro que valdría $ 272 millones

¿Viajero del tiempo? Asegura vivir en 2027 y sus videos se viralizan

Indignación: familia alienta a niño de 5 años a quemar pólvora en Antioquia

Tendencias EL TIEMPO