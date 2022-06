En días pasados, un conmovedor video se hizo viral en redes sociales y despertó miles de emociones en los internautas. En el clip aparece un hombre hablando con su padre, quien está en edad avanzada, y la conversación resulta bastante emotiva, pues el señor no recuerda con quién está hablando, ya que padece de la enfermedad del Alzheimer.

Según el portal web especializado ‘MedLine Plus’, el alzhéimer es una enfermedad que afecta la parte neuronal de las personas y provoca la pérdida paulatina de la memoria. Esto se da porque las células cerebrales y sus conexiones se degeneran y mueren.



Poco a poco, el paciente va olvidando cosas importantes de su vida como los nombres de sus amigos cercanos y sus familiares; su propio nombre, edad y, al final, pierden la capacidad de hablar, caminar y hacer ciertas actividades del día a día.



Aunque pueden haber ciertas actividades y tratamientos para ejercitar las redes neuronales y disminuir un poco los síntomas, esta enfermedad es degenerativa y no tiene cura.

La enfermedad del Alzheimer hace que las personas olviden cosas importantes de su vida. Foto: iStock

Francisco Alonso, el padre que olvidó a su hijo

El video que se viralizó comenzó con un hombre diciendo: “Tengo un papá que se llama Francisco Alfonso y a veces se olvida de mi nombre; se los quiero presentar porque es de las personas que más amo en el mundo”.



Posteriormente, apareció en cámara su padre. El tierno anciano se mostró confundido y parecía que no reconocía a quien le estaba hablando, pero enseñó una sonrisa y siguió el hilo de la conversación.



“¿Cómo se llama?”, le preguntó el hombre a su padre, a lo que el señor respondió jocosamente: “Francisco Alonso, entre más grande, más bueno”. Ante esto, su hijo soltó una sutil carcajada.



El sujeto continuó preguntándole por su edad, a lo que el anciano, entre risas, respondió: “Ni idea”. Sin embargo, logró responder el siguiente interrogante: “¿Estás casado?”, a lo cual contestó: “Sí”.

No obstante, no recordó cómo se llamaba su esposa. Su hijo le dio una pequeña pista con la que solo pudo descifrar el nombre, Gladis, pero había olvidado por completo su apellido.



La siguiente pregunta fue la más conmovedora: “¿Tienes hijos?”. El señor respondió afirmativamente y miró confundido al hombre, como si por un momento recordara quién es.



Después, el anciano no recordaba cuántos hijos tenía ni cuáles eran sus nombres, pero aseguró que siente mucho cariño hacia ellos: “De ellos no recuerdo el nombre, pero yo los quiero”.



Por último, el hombre pregunta a su padre: “¿Quién soy yo?”. Al parecer, el señor se había olvidado por completo de su hijo, pues no sabía su nombre. Se mostró apenado por no poder responder a su pregunta, pero el sujeto, con la voz quebrada, aprovechó para darle un tierno mensaje.



“Aunque no te acuerdes de mi nombre, yo te amo igual, porque eres mi papá”, sentenció. El anciano estaba confundido y solamente respondió con una carcajada. El video finalizó con un bello abrazo y beso de padre e hijo.

