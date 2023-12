(Video) Fans de Luis Miguel se van a los golpes tras concierto en Veracruz

Un incidente violento entre aficionados de Luis Miguel se convirtió en tema de discusión en las redes sociales este fin de semana. El enfrentamiento, que tuvo lugar el 12 de diciembre tras un concierto del artista en el estadio Beto Ávila de Veracruz, involucró a varios seguidores del cantante que se agredieron físicamente en la calle, ignorando el tráfico y las familias presentes.



El altercado, capturado en video por el usuario @rodrigo_dector y compartido en X, muestra a dos hombres en el suelo, atacándose con golpes y patadas, mientras otros intentan, sin éxito, calmar la situación.



"ESO NO LE GUSTA A LUIS MIGUEL, ES DE NACOS", así trató una dama de detener una batalla campal entre mirreyes afuera del estadio Beto Ávila, en #BocadelRio #Veracruz, antes del concierto de #LuisMiguelTour2023 el 12 de diciembre. Video de Perakisoto pic.twitter.com/D9fKDk8sCL — Rodrigo Barranco (@rodrigo_dector) December 18, 2023

La fama y popularidad de Luis Miguel, evidenciada por la rápida venta de entradas para su tour 2023, no estuvo directamente relacionada con la pelea. La causa exacta del conflicto entre los fans sigue siendo desconocida.



Una mujer intentó detener la pelea, alegando que tales comportamientos no son del agrado de Luis Miguel y tratando de disuadir a los involucrados con humor. Su intervención generó reacciones divertidas en internet, con comentarios como “Los voy a acusar con Luismi” y “A Luismi eso no le gusta y estará decepcionado”, reflejando la sorpresa y el humor de los internautas ante el incidente.

