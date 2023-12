Video: esta es la fantasía sexual que Esperanza Gómez no ha podido cumplir

Esperanza Gómez es una de las personas más reconocidas del país, pues durante varios años se dedicó al cine para adultos. Aunque ella ya no trabaja en la industria del porno, suele hablar de temas de sexualidad en las redes sociales o en entrevistas donde es invitada.



Hace un mes, la caldense estuvo en el pódcast de Flavia Dos Santos, 'Del saber al hacer', un espacio en el que las dos mujeres hablaron de las fantasías sexuales.

La brasileña comentó que las fantasías son “un lugar libre donde tu mente puede ir. Tú eres la protagonista de tu película y tu realidad no se altera”. Asimismo, animaron a sus oyentes a cumplir sus fantasías siempre y cuando estas se pacten en mutuo acuerdo con la pareja o con quien se tenga la fantasía.



"Yo siempre he tenido una fantasía y era de ver a mi pareja tirándose a otra vieja enfrente de mí", comentó Gómez. Sin embargo, cuando intento volver esa fantasía una realidad no salió como ella esperaba.



“Yo quería saber qué reacción iba a tener porque la fantasía en mi mente era que yo no iba a tener celos. Pero una vez yo vi a mi pareja, que no es la que tengo actualmente, cogiéndola, ¿y sabes qué me molestó? Yo había sido muy clara en decirle ‘no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto’. Pero él comenzó a hablarle al oído tratando de que yo no escuchara. Yo dije ‘si es un juego de tres, ¿por qué me está sacando del juego?’(…) Eso me molestó, y era la primera vez que lo experimentaba (los celos). Obviamente, yo me enojé y le dije a este personaje ‘se acabó el paseo. Se viste y nos vamos’. Yo contraté a la chica, que se dedica a prestar servicios sexuales. Le pagué y dije ‘este tan atrevido’”, contó Gómez.

A pesar de la experiencia, Gómez comentó que volvió intentarlo con la misma pareja, pero en esta ocasión con una mujer que él ya conocía. Entonces los tres se fueron para un hotel y su pareja empezó a tener relación con la otra chica dentro del jacuzzi. Hasta es momento, la caldense afirmó que todo iba bien, pero la otra mujer se sintió incómoda de que ella los estuviera mirando.



Esperanza les había comentado como era su fantasía, sin embargo, la otra chica comentó que no quería y se fue hacia la cama.



“Se fue para la cama. Se va este detrás de la vieja y dijo ‘nos vamos a dormir’. Yo me quedo en el jacuzzi y cuando yo entro están teniendo sexo, calladitos debajo de las cobijas, para que yo no viera que estaban teniendo sexo”, añadió.



Esperanza Gómez intentó cumplir su fantasía con una pareja que tenía, pero no salió bien. Foto: iStock

Claramente, esto no le gusto a Esperanza y para vengarse, espero a que se quedaran dormidos, hizo sus maletas, cogió los celulares de ambos y salió en el carro.



"Entonces el vigilante me dijo que no me iba a dejar salir porque era muy peligroso y estaban secuestrando gente en la zona. Yo le dije ‘o me abre la puerta, o le tumbo la puerta con el carro’ (...) El vigilante me abrió la puerta cuando vio que cogía velocidad para tumbarle la puerta y me abrió. Los dejé embalados. Fue la última vez que los vi”, narró.



Desde ese entonces ella no volvió a saber nada del hombre que era su pareja o de la otra mujer. Luego, cuando encontró a su pareja actual, con la que lleva 17 años, lo volvió a intentar y esa vez todo salió bien.

